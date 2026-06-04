Varios sufren heridas por el colapso del tren de aterrizaje delantero de un Boeing 787 en Fráncfort

Varias personas resultaron heridas en el accidente de un Boeing 787 en Fráncfort.

Varios miembros de la tripulación de un avión Boeing 787 ‌resultaron heridos ‌el jueves, después de que el tren de aterrizaje delantero del aparato colapsó de forma inesperada en una puerta de embarque del aeropuerto de Fráncfort el jueves, informó la aerolínea ​Lufthansa.

"Los pasajeros ⁠aún no habían embarcado", dijo un ‌portavoz de la compañía en ⁠un comunicado enviado ⁠por correo electrónico, añadiendo que los miembros de la tripulación y el personal de ⁠tierra se encontraban a bordo ​del avión en el ‌momento del incidente, del ‌que informó por primera vez Bloomberg ⁠News.

"Varios miembros del personal resultaron heridos y están recibiendo atención médica", añadió la compañía.

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Un portavoz de Boeing ​dijo ‌que la empresa está al corriente del incidente y estaba prestando apoyo a su cliente, pero no ofreció más detalles.

Un fotógrafo ⁠de Reuters vio varios vehículos de emergencia aparcados alrededor del avión de fuselaje ancho y dos motores, que yacía parcialmente boca abajo.

El incidente ocurrió a las 1045 GMT y el avión tenía previsto ‌partir hacia Los Ángeles como vuelo LH450, según informó Lufthansa.

"Actualmente estamos investigando las circunstancias exactas con las autoridades pertinentes", añadió la compañía.

El 787, del que ‌Lufthansa opera la variante 787-9, es una incorporación relativamente nueva para el grupo, que ‌tiene ⁠previsto retirar gradualmente los aviones menos eficientes y simplificar su ​flota.

Con información de Reuters