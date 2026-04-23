La Casa Blanca acusa a China de robo a escala industrial de tecnología de IA

Imagen de archivo de las banderas de Estados Unidos y China ondeando al viento en Nueva York, EEUU.

La Casa ​Blanca acusó el jueves a China de robar propiedad intelectual de los laboratorios de inteligencia artificial estadounidenses ‌a escala industrial en ‌un memorando que amenaza con agravar las tensiones de cara a la cumbre entre los líderes de ambos países prevista para el próximo mes.

"El Gobierno de Estados Unidos dispone de información que indica que entidades extranjeras, principalmente con sede en China, están llevando a cabo campañas ​deliberadas a escala ⁠industrial para extraer sistemas de IA de vanguardia estadounidenses", ‌escribió Michael Kratsios, director de la Oficina ⁠de Política Científica y Tecnológica de ⁠la Casa Blanca, en el memorando.

"Aprovechando decenas de miles de cuentas secundarias para evadir la detección y utilizando técnicas para ⁠exponer información privada, estas campañas coordinadas extraen sistemáticamente ​capacidades de los modelos de IA estadounidenses, ‌explotando la experiencia y la ‌innovación estadounidenses», añadió.

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La embajada china en Washington no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el memorando, que fue compartido en las redes sociales el jueves y del que informó por primera vez el ​Financial Times.

El ‌texto, publicado apenas unas semanas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite a su par chino, Xi Jinping, en Pekín, promete avivar las tensiones en una guerra tecnológica ⁠de larga duración entre las superpotencias rivales, que se habían atenuado gracias a una distensión negociada en octubre.

También plantea dudas sobre si Washington permitirá que los potentes chips de IA de Nvidia se envíen a China. La administración Trump dio luz verde a las ventas en enero, con condiciones. El miércoles, ‌sin embargo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, indicó que aún no se había realizado ningún envío.

La destilación es el proceso de entrenar modelos de IA más pequeños utilizando los resultados de otros más grandes, como parte de un ‌esfuerzo por reducir los costos de entrenamiento de una nueva y potente herramienta de IA.

El memorando, dirigido a las agencias gubernamentales, indicó ‌que el Gobierno ⁠compartirá información con las empresas estadounidenses de IA sobre los esfuerzos de destilación y "explorará una ​serie de medidas para exigir responsabilidades a los actores extranjeros" por las campañas.

Con información de Reuters