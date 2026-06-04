Benfica dice que regreso de Mourinho al Real Madrid activaría una cláusula de 15 millones de euros

FOTO ARCHIVO: Primeira Liga - Benfica v S.C. Braga

El ​Benfica declaró el jueves que cualquier intento por parte del candidato a la presidencia del ‌Real Madrid Florentino ‌Pérez de nombrar a José Mourinho como entrenador requeriría el pago de la cláusula de rescisión del técnico portugués, que asciende a 15 millones de euros.

En un comunicado dirigido a la CMVM, el organismo regulador del mercado de Portugal, el ​Benfica [SLBEN.LS] señaló que ⁠Pérez había manifestado, como parte de su campaña ‌para las elecciones a la presidencia ⁠del Real Madrid del 7 ⁠de junio, su "firme intención" de nombrar a Mourinho en caso de ser reelegido.

"De darse esta situación, el ⁠nombramiento se realizará previo pago de 15.000.000 ​de euros, cantidad correspondiente a la ‌cláusula de rescisión del actual ‌contrato de trabajo deportivo", indicó el comunicado ⁠del Benfica. Mourinho tiene contrato con el Benfica hasta junio de 2027 y había declarado anteriormente que el club le había propuesto una renovación.

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Pérez ​dijo el ‌jueves al diario deportivo español AS que Mourinho y el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté serán sus primeros fichajes si gana otro mandato al frente del club "merengue".

Pérez se ⁠enfrenta al empresario de energías renovables Enrique Riquelme en las primeras elecciones presidenciales disputadas del Real Madrid en 20 años.

El interés por Mourinho, que llevó al Real Madrid a una puntuación récord en LaLiga en 2012, pero que no gana un campeonato liguero ‌desde que lo hiciera con el Chelsea en 2015, se produce tras una temporada en la que el Fútbol Club Barcelona ha encadenado dos títulos consecutivos.

El Real Madrid, 15 veces ganador de la Liga ‌de Campeones, también ha quedado eliminado de la máxima competición europea de clubes en cuartos de final en ‌las dos últimas ⁠temporadas, y la ausencia de títulos importantes ha llevado a Pérez a convocar ​elecciones.

Mourinho también ha entrenado a equipos como el Manchester United, la Roma, el Fenerbahçe y el Porto.

(Redacción de Gdansk; edición En Español de Carlos Serrano)