La princesa heredera de Noruega espera un trasplante de pulmón tras un "dramático deterioro"

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, pronuncia un discurso durante la Conferencia Fosse de este año en el Palacio de Oslo

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue incluida en una lista de espera para ‌un trasplante de pulmón ‌tras un grave deterioro de su salud que, dijeron sus médicos el viernes, probablemente le dejaría solo un año de vida sin la intervención quirúrgica.

A la esposa de 52 años del príncipe heredero Haakon, sucesor al trono noruego, se le diagnosticó fibrosis pulmonar en ​2018, una enfermedad ⁠crónica que provoca cicatrices en los pulmones y ‌provoca una reducción de la captación de ⁠oxígeno.

El Hospital Universitario de Oslo ⁠había dicho en diciembre que se acercaba el momento de realizar un trasplante y que la princesa heredera aún ⁠no había sido incluida en la lista de ​posibles receptores de Noruega.

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Sin embargo, en ‌los últimos meses ha habido ‌un "dramático deterioro" en el estado de Mette-Marit, lo ⁠que le dejaba solo alrededor de un año de vida, declaró el viernes el profesor Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, en una rueda de ​prensa.

"Se ‌trata de una operación importante y exigente, y hay que estar lo suficientemente enfermo como para necesitarla, al tiempo que lo suficientemente sano como para soportar la cirugía y el difícil ⁠proceso de tratamiento", explicó a periodistas.

El Palacio Real dijo en un comunicado que el estado de Mette-Marit era "potencialmente mortal".

El príncipe heredero Haakon acortó a principios de esta semana una visita oficial a Japón y regresó a casa para estar con su esposa, mientras que la hija de ‌la pareja, la princesa Ingrid Alexandra, voló de regreso a Oslo desde Australia, donde estudia.

En Noruega se realizan entre 30 y 35 trasplantes de pulmón al año, y la princesa heredera se une a la lista de ‌espera como cualquier otro paciente, informó el hospital. La lista de espera actual es corta, añadió.

Hasta el 90% de los ‌pacientes de ⁠trasplante de pulmón en Noruega sobreviven al primer año tras la cirugía, mientras que ​alrededor del 55% siguen vivos tras 10 años, según los datos del propio hospital.

Con información de Reuters