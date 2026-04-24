Paritarias de Metalúrgicos de la UOM en abril 2026: últimas noticias de las negociaciones

Cuánto cobran los metalúrgicos UOM

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa en abril de 2026 una etapa clave. Luego de haberse abonado el último tramo del acuerdo salarial firmado en 2025, el gremio y las cámaras empresarias mantienen abiertas nuevas negociaciones para definir los aumentos de los próximos meses.

El sector metalúrgico sigue de cerca la discusión porque abril funciona como un mes de transición: los salarios ya incorporaron la última mejora pactada, pero todavía no se oficializó un nuevo esquema paritario para compensar la inflación acumulada.

Cómo quedó el último acuerdo salarial de la UOM

Durante marzo se liquidó el tramo final del incremento del 14% acordado el año pasado, junto con sumas no remunerativas complementarias. Además, los trabajadores percibieron un adicional de $23.000 sobre los salarios de febrero, lo que terminó de completar la recomposición prevista en la negociación anterior.

Con esa actualización, el salario básico de referencia del sector se ubicó en $1.036.390, cifra que hoy sirve como piso para discutir una nueva etapa salarial.

Salarios confirmados abril y mayo

Qué pasa en abril con las negociaciones

Hasta el momento, abril encuentra a la UOM en conversaciones para definir nuevos incrementos. El foco sindical está puesto en recuperar poder adquisitivo frente a la inflación y evitar que los salarios vuelvan a quedar rezagados.

Dentro del sector hay expectativa por una eventual negociación trimestral o semestral, en línea con lo que ocurre en otros convenios industriales. Las empresas, por su parte, observan con cautela el escenario económico, el nivel de actividad fabril y los costos laborales antes de cerrar un nuevo entendimiento.

Escala salarial vigente en abril 2026

Mientras continúan las tratativas, siguen vigentes las últimas escalas acordadas.

Personal mensualizado

Categoría Salario abril 2026 Administrativo 1° $793.578,55 Administrativo 2° $880.721,80 Administrativo 3° $1.016.923,77 Administrativo 4° $1.110.638,90 Técnico 1° $793.578,55 Técnico 2° $880.857,83 Técnico 3° $941.493,92 Técnico 4° $1.067.994,77 Técnico 5° $1.110.682,24 Técnico 6° $1.216.077,13 Auxiliar 1° $763.406,89 Auxiliar 2° $830.818,53 Auxiliar 3° $945.480,67

Personal jornalizado (valor hora)

Categoría Valor por hora General Ingresante $4.108,22 Operario Calificado $4.450,23 Medio Oficial $4.796,27 Operario Especializado $5.130,90 Operario Especializado Múltiple $5.424,41 Oficial $5.675,08 Oficial Múltiple $6.112,95 Operador CNC (Oficial Superior) $6.112,95 Oficial Múltiple Superior $6.541,35

Qué pasan con las paritarias de metalúrgicos

Si las negociaciones avanzan en las próximas semanas, mayo podría llegar con un nuevo acuerdo salarial o con pagos a cuenta mientras continúa la discusión formal. La UOM representa a uno de los gremios industriales más importantes del país, por lo que cada cierre paritario suele convertirse en referencia para otros sectores manufactureros.