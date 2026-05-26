Los túneles secretos sepultados en pleno centro porteño: dónde quedan y cómo recorrerlos

En pleno casco histórico porteño, debajo de las calles de la Ciudad de Buenos Aires, se esconde uno de los recorridos más curiosos y misteriosos del país: los túneles históricos de la Manzana de las Luces. El circuito forma parte de uno de los complejos arquitectónicos más antiguos de la Capital, construidos durante la época colonial.

Ubicados en Perú 222, a metros de Plaza de Mayo, fueron edificados por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII. Aunque todavía existen debates sobre su función exacta, historiadores sostienen que habrían sido utilizados para conectar iglesias, edificios públicos y puntos estratégicos.

¿Cómo son los túneles históricos de la Manzana de las Luces?

La actual experiencia turística permite recorrer sectores restaurados de los túneles originales, en grupos reducidos y con visitas guiadas. Durante el trayecto se pueden observar paredes de ladrillo colonial, antiguos conductos y distintos espacios que sobrevivieron al paso del tiempo.

El paseo también incluye acceso al mirador y explicaciones sobre la historia del lugar, considerado uno de los sitios más importantes del patrimonio cultural argentino. La actividad dura aproximadamente 15 minutos y está orientada a mayores de 13 años.

Además de los túneles, el predio cuenta con patios históricos, restos arqueológicos y edificios emblemáticos vinculados al nacimiento de instituciones educativas, científicas y políticas del país.

¿Por qué visitar los túneles secretos de la vieja Buenos Aires?

Uno de los principales atractivos del paseo es la posibilidad de conocer una parte poco visible de la historia porteña. Los túneles alimentaron durante décadas múltiples leyendas urbanas y teorías sobre conexiones secretas en el centro de Buenos Aires.

La visita también resulta ideal para quienes buscan actividades culturales gratuitas y diferentes dentro de la Ciudad. El recorrido combina arqueología, arquitectura colonial y relatos históricos en un espacio único.

¿Cómo sacar entradas para visitar los túneles históricos de la Manzana de las Luces?

Las visitas a los túneles son gratuitas, pero requieren reserva previa online. Los turnos se habilitan para sábados y domingos entre las 15 y las 18 horas.

Para anotarse, los aspirantes deben ingresar al sitio oficial de reservas de la Manzana de las Luces, completar el formulario y esperar la confirmación por correo electrónico. Los turnos son personales e intransferibles, y el día de la visita se debe presentar DNI físico.