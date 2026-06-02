Aguinaldo 2026: fecha de cuándo cobran las empleadas domésticas

Empleadas domésticas: cómo cobran aguinaldo

El pago del aguinaldo es uno de los ingresos más esperados para las trabajadoras de casas particulares. El Sueldo Anual Complementario (SAC), que representa un salario extra dividido en dos cuotas anuales, deberá abonarse durante el sexto mes del año y alcanza a todas las empleadas domésticas registradas bajo el régimen de trabajo en casas particulares.

La legislación laboral vigente establece que el medio aguinaldo debe acreditarse antes del 30 de junio. En 2026, esa fecha cae martes. Sin embargo, la normativa permite un margen administrativo de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunos empleadores podrán concretar el pago hasta el lunes 6 de julio sin quedar fuera de término.

En el caso de las empleadas domésticas, el pago del SAC es obligatorio tanto para el personal mensualizado como para quienes trabajan por hora y se encuentran debidamente registradas.

Quiénes cobran el aguinaldo de junio

El aguinaldo corresponde a todas las trabajadoras de casas particulares que se desempeñen bajo relación de dependencia formal, independientemente de la categoría o modalidad de contratación.

El beneficio alcanza a:

Personal para tareas generales

Cuidadoras y asistencia de personas

Caseros

Personal para tareas específicas

Supervisoras

También lo cobran tanto las trabajadoras:

Con retiro

Sin retiro

Por el contrario, no perciben aguinaldo:

Trabajadoras no registradas

Monotributistas

Trabajadoras independientes sin relación de dependencia

Salarios de empleadas domésticas

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas

El cálculo del SAC toma como referencia el 50% del mejor salario mensual bruto percibido durante el primer semestre del año, es decir, entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto deben incluirse:

Sueldo básico

Adicionales remunerativos

Antigüedad

Horas extras

Zona desfavorable, cuando corresponda

Por ejemplo, si una trabajadora tuvo como mejor sueldo bruto del semestre un ingreso de $500.000, el aguinaldo será de $250.000 brutos.

En junio de 2026, además, el cálculo del medio aguinaldo tendrá impacto por las actualizaciones salariales acordadas en la última paritaria del sector y por la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

Qué pasa si no trabajó todo el semestre

Las trabajadoras que no completaron los seis meses del semestre igualmente tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque de manera proporcional al tiempo trabajado. En esos casos, el cálculo se realiza tomando el mejor sueldo bruto del período trabajado, dividiéndolo por 12 y multiplicándolo por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Ese criterio suele aplicarse en situaciones como:

Ingresos recientes al empleo

Cambios de empleador

Bajas antes de junio

Relaciones laborales iniciadas durante el semestre

Empleadas domésticas: cuándo cobran el aguinaldo

Salarios empleadas domésticas: cómo impactan los aumentos salariales de junio

El sector de casas particulares mantiene vigente el acuerdo paritario firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció aumentos escalonados entre abril y julio de 2026.

El cronograma definido contempla:

1,8% de aumento en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Además, parte de la suma fija no remunerativa de $20.000 comenzó a incorporarse al salario básico, situación que también impacta directamente sobre el cálculo del aguinaldo.

De esta manera, el medio aguinaldo de junio 2026 para empleadas domésticas será más alto que el de meses anteriores debido a la actualización de las escalas salariales y a la incorporación gradual de conceptos remunerativos.