Koeman se resiste a pronosticar el destino de la selección neerlandesa, pero se muestra confiado

FOTO DE ARCHIVO. Previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, se resistió a hacer ‌predicciones arriesgadas sobre ‌las posibilidades de su escuadra en el Mundial, pero el martes se mostró confiado antes de un partido amistoso de preparación contra Argelia.

Los holandeses llegaron a semifinales en la ​última Eurocopa ⁠y Koeman afirmó que tiene "mejores sensaciones" ‌respecto al torneo de este ⁠mes en Canadá, ⁠México y Estados Unidos que en el torneo disputado en Alemania hace dos ⁠años.

"Pero, ¿qué significa mejor? En el último ​torneo nos faltaron jugadores ‌por lesiones", declaró ‌en una rueda de prensa previa ⁠al partido del miércoles en Róterdam. "Parece que esta vez tendremos a todo el mundo en plena forma, ​así ‌que esa es la diferencia. Pero si realmente somos mejores es algo que tendremos que demostrar".

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Koeman afirmó que hacer predicciones era ⁠una tarea arriesgada.

"Nunca se acierta. Si dices que vamos a ser campeones del mundo, la gente te pregunta en qué te basas", afirmó. "Si dices que no somos favoritos, entonces la gente dice ‌que no tienes confianza. Tengo mucha confianza en esta plantilla, pero hay otros países con mucha calidad también".

"Hay que reconocerlo y ser realista al respecto. ‌Eso no significa que no crea que podamos llegar lejos. Estoy totalmente convencido ‌de ello", ⁠señaló.

Países Bajos se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez ​en el Grupo F del Mundial.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)