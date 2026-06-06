Argentina enfrenta a Honduras con el lujo de no tener nada que perder

La Selección Argentina afronta esta noche su último compromiso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante su par de Honduras a partir de las 21:00 (hora argentina) en el estadio Kyle Field, ubicado en Texas, Estados Unidos. El encuentro representa la oportunidad final para ajustar detalles tácticos antes del debut mundialista.

Un once con variantes obligadas

El seleccionado sudamericano llega a este compromiso con notables ausencias en su estructura principal. Por disposición del cuerpo técnico, futbolistas clave como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez no formarán parte de la partida debido a diversas molestias físicas. A estas bajas se sumó recientemente el defensor Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria tras sufrir una lesión en los últimos entrenamientos.

Ante este panorama, Scaloni optará por una alineación alternativa para evaluar opciones en el recambio. Se perfila el ingreso de Juan Musso en el arco, acompañado por una línea defensiva donde destaca la presencia del juvenil Agustín Giay. En el frente de ataque, Lautaro Martínez será la referencia ofensiva, flanqueado por Giuliano Simeone y Thiago Almada.

Por su parte, el seleccionado de Honduras llega a este cruce internacional con el objetivo de consolidar su funcionamiento colectivo. En su última presentación, el conjunto centroamericano sumó un empate 2-2 ante Perú, mostrando un rendimiento que buscará ratificar frente al vigente campeón del mundo.