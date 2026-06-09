Cuántos goles tiene Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Hablar de Lionel Messi es hablar de una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol. A lo largo de más de dos décadas como profesional, el rosarino construyó una trayectoria repleta de récords, títulos y actuaciones memorables que lo ubicaron entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Y un jugador que se ganó el amor de propios y ajenos, producto de su inigualable talento para jugar a este deporte.

Su legado con la Selección Argentina ocupa un lugar especial dentro de esa historia. Después de atravesar momentos difíciles y de recibir cuestionamientos durante varios años, el capitán albiceleste logró alcanzar la gloria con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además de los trofeos, dejó una huella imborrable gracias a su impresionante capacidad goleadora.

Cuántos goles tiene Lionel Messi en la Selección Argentina

Actualmente, Messi suma 116 goles en 198 partidos con la camiseta de Argentina, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia del Seleccionado nacional. Su último tanto llegó en la goleada 5-0 sobre Zambia, resultado que le permitió ampliar aún más una marca que parece inalcanzable para el resto de los futbolistas argentinos.

La diferencia respecto de sus perseguidores es contundente. El segundo máximo artillero de la Selección es Gabriel Batistuta, con 54 goles, menos de la mitad de los que acumula Messi. Más atrás aparecen Sergio Agüero, Lautaro Martínez, Hernán Crespo y Diego Maradona. Las anotaciones del futbolista nacido en Rosario se distribuyen entre amistosos internacionales, Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y mundiales.

Lionel Messi con la Copa del Mundo.

Cómo está en la comparación con Cristiano Ronaldo

A nivel global, el rosarino también ocupa un lugar privilegiado. Con sus 116 goles, se ubica segundo en la tabla histórica de máximos goleadores de selecciones nacionales. El único futbolista que lo supera es Ronaldo, quien lidera el ranking con 143 conquistas para Portugal. Detrás de Messi aparecen el iraní Ali Daei, el indio Sunil Chhetri y el malayo Mokhtar Dahari, entre los máximos anotadores.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y todavía vigente dentro del equipo de Lionel Scaloni, Messi mantiene abierta la posibilidad de seguir ampliando sus registros. Cada nuevo partido representa una oportunidad para estirar cifras históricas que ya lo colocan entre los futbolistas más determinantes que haya tenido una selección nacional. Y mientras continúe vistiendo la celeste y blanca, el contador seguirá en movimiento.