Favorecen a las mujeres +65 años: 3 cortes que van a ser furor este 2026.

Si sos una mujer de 65 años o más y estás pensando en cortarte el cabello, hay tres cortes de pelo que están muy en tendencia este 2026 y que los estilistas recomiendan. Algunos de ellos son cortos, por la altura de los hombros, y otros apenas más largos.

"A medida que envejecemos, el cabello tiende a afinarse. Por eso, con la edad, la tendencia es llevarlo más corto. Cuanto más corto es el cabello, más abundante y denso parece", explica Lindsay Victoria, directora de cortes de la cadena de peluquerías Spoke & Weal, en diálogo con InStyle. Si sentís que tu cabello está más fino, probablemente sea así y se deba a cambios hormonales.

La estilista Christy Hannibal, de Spoke & Weal San Francisco, asegura que muchas mujeres mayores de 60 años buscan cortes que generen una sensación de mayor densidad. "Muchas de mis clientas mayores de 60 años están preocupadas por el afinamiento del cabello, por eso mi principal objetivo es crear sensación de volumen y movimiento. Quieren verse arregladas sin esfuerzo, elegantes y, al mismo tiempo, con un estilo moderno y divertido", señala.

3 cortes perfectos para mujeres +65 años

1. Bob recto con flequillo

El bob recto con flequillo es uno de los cortes más recomendados para esta etapa porque aporta estructura, hace que el cabello luzca más abundante y requiere poco mantenimiento. Además, enmarca el rostro y consigue un acabado sofisticado sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado. "Me encanta un look sencillo y atemporal como el de Anna Wintour: limpio, elegante y fácil de peinar. Suelo recomendar un corte más corto y recto porque ayuda a mantener la sensación de mayor densidad y además es muy fácil de estilizar", afirma la estilista Marjan.

Corte de cabello para mujeres +65.

2. Lob de un solo largo

El lob, que llega aproximadamente a la altura de los hombros, es otra de las grandes tendencias para 2026. Se caracteriza por tener un solo largo, una terminación prolija y un aspecto elegante que favorece a distintos tipos de rostro. Puede llevarse completamente lacio para conseguir un acabado pulido y sin frizz o con un leve movimiento para un estilo más relajado.

Corte de cabello para mujeres +65.

3. Corte corto con ondas

Para quienes tienen el cabello con ondas naturales o buscan un look con más movimiento, el bob corto ondulado es una excelente alternativa. La textura aporta volumen de forma natural y ayuda a que el pelo se vea más abundante. Según Lindsay Victoria, llevar la raya al costado es un buen recurso para potenciar este estilo, ya que permite generar mayor volumen en la raíz y crear una silueta más favorecedora.