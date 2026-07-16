Los 3 cortes de pelo para mujeres +45 años que son furor este 2026: ni muy largos, ni muy cortos.

Si sos mujer, tenés cerca de 45 años o más y querés probar un nuevo corte de pelo para brillar este 2026, hay tres que son tendencia este año y que los estilistas recomiendan. No son ni muy largos, ni muy cortos, ideales para las amantes de los puntos medios o las que quieren un look clásico, atemporal y de bajo mantenimiento.

Las melenas de largo medio se consolidaron como una de las grandes tendencias del año. Además de favorecer a distintos tipos de rostro y texturas de cabello, tienen la ventaja de ser versátiles, fáciles de peinar y adaptarse tanto a looks elegantes como informales.

"Como CEO de 42 años y madre de cuatro hijos, necesito un peinado que funcione tanto para llevar a los chicos al colegio como para asistir a una reunión sin necesidad de un equipo completo de estilistas", explicó la estilista de celebridades y fundadora de Laced Hair, Lacy Gadegaard-West, en diálogo con InStyle. "La media melena aporta movimiento, versatilidad y un marco más juvenil para el rostro", agregó.

3 cortes de pelo para mujer, ideal para 45 años o más

1. Lob ondulado

El lob continúa siendo uno de los cortes más elegidos por las mujeres mayores de 40 gracias a su capacidad para aportar volumen y movimiento sin perder sofisticación. Se caracteriza por llegar a la altura de los hombros o apenas por encima y puede llevarse con ondas suaves para un acabado natural.

Cortes de pelo en tendencia para mujeres +45 años.

Según el peluquero de celebridades Kenna Kennor, este estilo resulta especialmente favorecedor para quienes tienen el cabello fino. "El contorno es la base del corte, por lo que debe ser sólido para sostener toda la estructura del peinado", señaló el experto, quien recomienda un acabado recto o ligeramente biselado para generar una sensación de mayor densidad.

2. Rulos a la altura de la clavícula

Las mujeres con rulos también pueden aprovechar las ventajas de la media melena. Los especialistas destacan que un largo que roce la clavícula permite que los rulos recuperen movimiento y volumen sin verse aplastados por el peso del cabello largo.

Cortes de pelo en tendencia para mujeres +45 años.

"Un buen corte de media melena para cabello rizado permite que los rulos recuperen su forma y movimiento sin que el peso del cabello largo los aplaste", explicó Gadegaard-West. Además, recomendó optar por un largo apenas por encima de los hombros para potenciar el efecto de volumen natural.

3. Ondas playeras

Para quienes buscan un look relajado y moderno, las ondas playeras siguen siendo una apuesta segura. Este estilo aporta frescura, ilumina el rostro y funciona muy bien en cortes de longitud media. La clave está en aprovechar la textura natural del cabello y sumar productos ligeros de styling.

Cortes de pelo en tendencia para mujeres +45 años.

Un spray de sal marina aplicado sobre el pelo húmedo puede ayudar a conseguir ese efecto desenfadado que se volvió un clásico entre celebridades y referentes de belleza. Más allá del estilo elegido, los expertos coinciden en que la media melena es uno de los cortes más favorecedores para esta etapa de la vida. Su equilibrio entre practicidad y elegancia la convierte en una alternativa ideal para renovar el look sin recurrir a cambios drásticos.