Leclerc, el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de Hungría

Gran Premio de Hungría

Charles Leclerc, de Ferrari, marcó el ritmo en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de ‌Hungría celebrada el viernes, con ‌un mejor tiempo casi medio segundo más rápido que el del resto de pilotos.

El monegasco completó una vuelta en el polvoriento circuito de Hungaroring en un minuto y 19,075 segundos antes de dar por terminada su sesión con siete minutos de antelación, tras comunicar al equipo que "se había roto algo" ​en el coche.

Max Verstappen, ⁠de Red Bull, fue segundo en la tabla de ‌tiempos, 0,484 más lento y se enfrenta a ⁠una comparecencia ante los comisarios por ⁠conducir supuestamente de forma errática, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, quedó a 0,543 del ritmo de su compañero de equipo.

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Hamilton ⁠se mostró descontento con el comportamiento de su monoplaza ​y comentó por radio que se sentía "bastante mal. ‌La suspensión es muy mala. ‌La rigidez es excesiva".

El líder de Fórmula 1 de Mercedes, ⁠Kimi Antonelli, no participó en la sesión, y el piloto de reservas danés Frederik Vesti tuvo la oportunidad de pilotar el coche, registrando el séptimo mejor tiempo. George Russell ​fue quinto, ‌a 0,991 de Leclerc.

Antonelli, que volverá para la segunda sesión de entrenamientos, aventaja a Hamilton en 45 puntos en el campeonato tras 10 pruebas.

El campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, fue undécimo, mientras que el ⁠campeón de Fórmula 2 del año pasado, Leonardo Fornaroli, pilotó el coche de Oscar Piastri y terminó decimosexto.

La sesión se interrumpió brevemente después de que Lance Stroll hiciera un trompo con el Aston Martin mejorado. Un portavoz del equipo afirmó que el canadiense había sufrido un presunto problema en la suspensión trasera izquierda.

Su compañero de ‌equipo, Fernando Alonso, fue el decimotercero más rápido, con un tiempo 2,475 más lento que el de Leclerc.

A pesar del buen comienzo de Ferrari en el fin de semana húngaro, tras ganar dos de las cuatro carreras anteriores, tanto Leclerc como Hamilton ‌advirtieron de que Mercedes seguía siendo el claro favorito, aunque el circuito se adaptara mejor a Ferrari que los últimos.

"Personalmente, sigo esperando que ‌Mercedes sea la ⁠referencia y va a ser muy difícil superarles en la vuelta de clasificación", afirmó Leclerc.

"Creo que ​Mercedes sigue siendo el equipo a batir", declaró el jueves Hamilton, ocho veces ganador del Gran Premio de Hungría.

Con información de Reuters