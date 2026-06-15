La primera opción de Lionel Scaloni: los suplentes que pueden ser claves para Argentina en el Mundial 2026

Scaloni ultima detalles de cara al debut.

La Selección Argentina está cada vez más cerca de su debut en el Mundial 2026, que ha comenzado el jueves pasado con el triunfo de México sobre Sudáfrica por 2-0 en el Azteca. A los vigentes campeones del mundo les tocará jugar este martes contra Argelia, un encuentro clave al que el plantel no llega en las mejores condiciones debido a las molestias que arrastraban algunas de las figuras del grupo.

Ahora bien, si hay algo que caracteriza al equipo de Lionel Scaloni es la cantidad de variantes que pueden darle distintos matices dentro de la cancha, lo que hace que tanto los titulares como los suplentes sean claves. En este sentido, el entrenador tendría un selecto grupo de jugadores que podrían no ser titulares en el Kansas City Stadium, pero que marchan con grandes chances de sumar minutos en la primera fecha del Grupo J.

Tal es el caso de Lautaro Martínez o Julián Álvarez, dependiendo de quién de los dos sea titular contra los argelinos. Ambos delanteros han rotado constantemente durante el ciclo Scaloni, de manera que son los que más chances tienen de ingresar como suplentes en el debut, aunque el caso del cordobés podría omitirse debido a que recién se recupera de la molestia en el tobillo izquierdo que surgió en las semifinales de la Champions League.

En segundo lugar, otro que es bien valorado por Scaloni para el debut es Nico Paz, quien anotó su primer gol en el amistoso con Mauritania en marzo y estuvo presente en el último partido contra Islandia, con un rendimiento que dejó contento al entrenador. En el mismo terreno ingresa Valentín Barco, el ex Boca que también viene de marcar sus primeros tantos con la casaca nacional y que puede aportar mucho en el mediocampo, sin mencionar su pasado como lateral izquierdo.

Además, Scaloni también considera a Giuliano Simeone en la ofensiva, como un nueve alternativo al “Toro” y la “Araña”, aunque con una faceta interesante por la banda y un físico que pocas veces se queda sin energía. De ahí que sea una opción crucial para refrescar al equipo y atacar por los costados o arrastrar marcas, por fuera de su ya conocida faceta goleadora.

Por último, en el mediocampo toman fuerzas nombres como Exequiel Palacios y Leandro Paredes, aunque el jugador xeneize todavía no se encontraría en las mejores condiciones y es posible que el entrenador no quiera arriesgarlo en el debut. Cabe mencionar que el volante había sufrido un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha a fines de mayo, de manera que es posible que se pierda los primeros dos partidos del Mundial.

Argentina comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania.

¿A qué hora juega Argentina?

A partir de las 22:00, la Selección Argentina se enfrentará este martes a Argelia en la apertura del Grupo J en el Kansas City Stadium. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos equipos, que solamente se vieron las caras en un amistoso disputado en 2007, ocasión en la que la “Albiceleste” se impuso por 4-3 en el Camp Nou.