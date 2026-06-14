Ver Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Ecuador enfrenta a Costa de Marfil.

El Grupo E de la Copa del Mundo 2026 tendrá uno de sus duelos más atractivos cuando Ecuador y Costa de Marfil se enfrenten este domingo 14 de junio a las 20 (horario argentino). El encuentro reunirá a dos selecciones que llegan con argumentos sólidos y estilos bien definidos, en un choque que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

Por un lado, el conjunto sudamericano intentará ratificar la evolución mostrada en los últimos años y apoyarse en una de las defensas más confiables del continente. Del otro, el seleccionado africano buscará imponer su potencia ofensiva y confirmar el crecimiento que ha experimentado tras consolidarse nuevamente entre las principales selecciones de África. La combinación de estos factores anticipa un partido equilibrado y de difícil pronóstico.

Por dónde ver Ecuador contra Costa de Marfil

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, Disney+ y Telefe.

Ecuador busca ser la revelación del Mundial 2026

Ecuador afronta su quinta participación en una Copa del Mundo con la intención de superar la fase de grupos y volver a posicionarse entre las selecciones competitivas del escenario internacional. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega respaldado por una estructura defensiva que se transformó en una de sus principales fortalezas durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Moises Caicedo, el líder de Ecuador.

La solidez mostrada por la última línea ecuatoriana fue uno de los aspectos más destacados del proceso clasificatorio. Con una defensa ordenada y un funcionamiento colectivo cada vez más consolidado, la Tri consiguió competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía. Además, cuenta con futbolistas jóvenes que ya acumulan experiencia en ligas europeas y que representan la renovación de una generación que aspira a dejar huella en el torneo.

Los antecedentes también generan optimismo en el conjunto sudamericano. Históricamente, Ecuador ha sostenido un rendimiento equilibrado frente a selecciones africanas en Copas del Mundo y partidos internacionales, un dato que alimenta la confianza de cara al debut. Sin embargo, el cuerpo técnico es consciente de que enfrentará a uno de los equipos más físicos y explosivos del continente africano.

Costa Marfil sueña con realizar una gran copa

Costa de Marfil, por su parte, llega al Mundial impulsada por el prestigio ganado tras sus últimas actuaciones internacionales y por un plantel que combina experiencia con juventud. Los Elefantes cuentan con una ofensiva poderosa, capaz de generar peligro constante gracias a la velocidad de sus extremos y a la capacidad goleadora de sus atacantes.

La selección africana ha convertido el poder de fuego en su principal carta de presentación. Durante su camino hacia el Mundial mostró una gran eficacia en ataque, característica que intentará trasladar al escenario mundialista. Esa fortaleza ofensiva aparece como el principal desafío para una defensa ecuatoriana que buscará sostener el orden táctico que la distinguió durante todo el ciclo clasificatorio.