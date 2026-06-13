Marciniak dirigirá Argentina vs. Argelia en el Mundial: final de Qatar y un penal polémico anulado a Julián Álvarez

Sorpresa por la designación del árbitro de Argentina vs. Argelia en el Mundial

La FIFA designó a Szymon Marciniak para el debut de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El árbitro polaco que fue la máxima autoridad en la final de Qatar 2022 entre la "Albiceleste" y Francia arbitrará nuevamente al combinado nacional, pero esta vez lo hará en el primer partido. El equipo de Lionel Scaloni buscará los primeros tres puntos el próximo martes 16 de junio y el conocido colegiado impartirá justicia.

Los antecedentes de Szymon Marciniak con Argentina

En cuanto a los partidos que dirigió al seleccionado, sin dudas el más importante fue el de aquel duelo para el infarto contra los de Didier Deschamps en la que la igualdad 3 a 3 hasta el suplementario llevó el encuentro a los penales. A su vez, dijo presente también en lo que fue la victoria argentina por 2 a 1 ante Australia en octavos. Pero la famosa "Batalla de Lusail" y el mencionado partido mundialista no son los únicos antecedente que marcaron a Marciniak en su carrera que están ligados a nuestro país.

Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid que está en la mira del Real Madrid y el Barcelona, pateó un penal en la definición de los octavos de final de la Champions League de la temporada pasada que el árbitro anuló por un doble toque a instancias del VAR. Más tarde, esta acción derivó en una nueva reglamentación por parte de la entidad presidida por Gianni Infantino. Ahora, tendrá la tarea de estar al frente de este compromiso que puede ser clave para la "Albiceleste".

Cómo será la terna arbitral para el partido de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

Árbitro : Szymon Marcinial (Polonia).

: Szymon Marcinial (Polonia). Jueces de línea : Tomasz Listkiewicz (Polonia) y Adam Kupsik (Polonia).

: Tomasz Listkiewicz (Polonia) y Adam Kupsik (Polonia). 4° árbitro : Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda).

: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda). VAR: Isaac Trevis (Nueva Zelanda).

Szymon Marciniak dirigirá Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial