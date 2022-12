El árbitro de la final reveló la decisión que podría haber dejado sin Copa a Argentina: "Era Penal"

Fue en la polémica jugada sobre el final del partido, entre Enzo Fernández y Marcus Thuram, que podría haber terminado en penal para los franceses.

Szymon Marciniak, árbitro polaco de la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia, dio una conferencia de prensa en su país y reveló una situación que no se conocía hasta el momento: en la polémica jugada de Enzo Fernández y Marcus Thuram, sobre el final del partido, el juez reconoció que el VAR le recomendó cobrar penal para los europeos.

El partido definitorio entre el seleccionado argentino y los "galos" fue tan infartante que, a casi una semana de su finalización, continúan apareciendo declaraciones de los protagonistas sobre acciones que dieron mucho que hablar. Una de ellas fue la que se generó casi sobre la hora del partido: al minuto 87, Thuram ingresó al área y, tras adelantar el balón, se tiró en el césped simulando una supuesta infracción de Fernández. Sin embargo, el juez, que de manera correcta no cobró el penal, confesó el díalogo que tuvo con los encargados del VAR en ese preciso momento.

Qué dijo Szymon Marciniak sobre la polémica jugada entre Enzo fernández y Thuram

"El VAR de la final, a cargo de Tomasz Kwiatkowski, dijo que el equipo revisó el incidente que involucró a Thuram e intuitivamente se inclinó por anular la decisión en el campo", comenzó diciendo el polaco de 41 años, reconociendo que los jueces de la herramienta tecnológica le aconsejaban cobrar penal. Sin embargo, luego detalló: "Pero después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue correcta y estuvo de acuerdo".

La jugada de la polémica en la que el árbitro amonestó a Thuram por simular infracción.

Si bien algunos franceses protestaron sin mayor efusividad la acción, las constantes repeticiones demostraron que no había existitdo contacto entre el pie de Enzo y el delantero del Borussia Mönchengladbach de Alemania. Incluso, el reclamo más persistente del equipo dirigido por Didier Deschamps tenía que ver con los jugadores suplentes argentinos que invadieron el campo de juego luego del tecergol de Lionel Messi, algo que fue bien argumentado por el mismo árbitro en conferencia de prensa.

El árbitro de la final se calentó y dijo lo que todos piensan de los franceses: "Se quejan"

La molestia por parte de "Les Blues" se debe al último tanto que convirtió la "Scaloneta" en los pies de la "Pulga". Según aseguraron, los futbolistas que estaban en el banco de suplentes entraron al campo de juego antes de que la pelota ingrese en el arco, lo cual no está permitido. Marciniak tomó esto para contestarle de manera contundente a todos los que lo cuestionaron por su tarea en el verde césped el pasado domingo 18 de diciembre.

"Los franceses se quejan del gol de (Lionel) Messi, pero no mencionan éste de (Kylian) Mbappé, donde se puede ver a 7 franceses en el campo al momento de marcar. Pasó lo mismo. Tales situaciones no pasan a menudo en tales partidos. No se puede implementar completamente todo, lo importante es preservar el espíritu del juego", sostuvo Szymon Marciniak en diálogo con L'Equipe con respecto a la acción mencionada y mostró la imagen correspondiente a lo sucedido.