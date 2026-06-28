Familia tailandesa llora a adolescente hallada muerta en una maleta, policía arresta a un australiano

Una maleta en la que la policía encontró posteriormente el cuerpo de una joven tailandesa de 17 años yace en una zona cubierta de hierba cerca de las vías del tren, donde fue descubierta en la ciudad de Pattaya

La familia de una joven tailandesa de 17 años cuyo cadáver fue hallado en una maleta ‌en Pattaya dijo que ‌está devastada por su muerte, por la que un hombre australiano ha sido detenido y acusado de asesinato.

La policía tailandesa informó que detuvo a un hombre australiano de unos 40 años en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, en la madrugada del sábado, en relación con ​el asesinato ocurrido ⁠en Pattaya, a unos 150 km (93 millas) al este ‌de Bangkok.

El sospechoso, identificado como Simon Peter ⁠Carman, se enfrenta a cargos de ⁠asesinato, ocultación de un cadáver, traslado o destrucción de un cadáver y secuestro de una menor con fines sexuales.

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La policía ⁠tailandesa dijo haber revisado las imágenes de las ​cámaras de seguridad, que mostraban a Carman ‌entrando en un bloque de ‌apartamentos con la niña y saliendo solo horas más ⁠tarde con una maleta.

En una publicación en su página oficial de Facebook, la policía indicó que cargó la maleta en una motocicleta y se dirigió a una ​zona cubierta ‌de hierba cerca de una vía férrea. Posteriormente, la policía dictó una orden de detención y detuvo a Carman en el aeropuerto cuando se disponía a embarcar en un vuelo de regreso ⁠a Australia.

En una sala de interrogatorios de la comisaría, Carman dirigió un mensaje a la familia de la víctima antes de ser trasladado al Tribunal Provincial de Pattaya.

"Me siento mal por lo que le ha pasado a su hija. Estaba fuera de mi control", afirmó.

El padre de la víctima, Thongchai Donhomla, ‌de 46 años, dijo que le costaba mucho asimilar la pérdida.

"Estoy profundamente entristecido. Mi hija no tenía madre, así que siempre que quería algo, se las apañaba por sí misma, y además siempre me ayudaba a mí también", afirmó.

Su ‌madrastra, Oradee Bussarakum, dijo que quería que el sospechoso recibiera el castigo más severo.

"Le dije a la policía que quiero que ‌lo ejecuten. Como ⁠madre (madrastra), no sé qué más decir... Solo quiero que asuma todas las consecuencias", afirmó.

La policía ​no ha indicado cuándo comparecerá Carman por primera vez ante el tribunal.

Con información de Reuters