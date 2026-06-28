Hong dimite como DT de Corea del Sur tras eliminación en el Mundial

El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, reacciona durante el partido ante Sudáfrica

Hong Myung-bo dimitió el domingo como entrenador de Corea del Sur ‌tras la eliminación ‌de su equipo en la fase de grupos del Mundial.

Hong hizo el anuncio en la concentración del equipo en Guadalajara, después de que los resultados del sábado dejaran claro que el equipo ​no pasaría a ⁠los dieciseisavos de final como uno ‌de los ocho mejores terceros.

"Me gustaría ⁠pedir disculpas sinceramente a ⁠los ciudadanos que aman el fútbol coreano y siempre han apoyado a la selección", declaró ⁠Hong. "Hoy deseo dimitir como entrenador ​de la selección".

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"Aceptar este cargo ‌nunca fue una decisión ‌fácil para mí (...) Sin embargo, una ⁠vez tomada esa decisión, no me planteé ninguna otra opción. Creía que mi única tarea era cumplir hasta el ​final con ‌la responsabilidad que se me había confiado".

Hong fue nombrado en julio de 2024 como sustituto de Jürgen Klinsmann y llevó al país a ⁠su undécima participación consecutiva en el Mundial.

Había grandes expectativas de que la selección coreana, con jugadores como Son Heung-min, Lee Kang-in y Kim Min-jae, pasara a la fase eliminatoria en un grupo relativamente sencillo en ‌el que enfrentó al local México, República Checa y Sudáfrica.

El elenco asiático debutó con una victoria 2-1 sobre los checos, pero las derrotas ante México y Sudáfrica le ‌obligaron a depender de los resultados de otros grupos para poder pasar a la siguiente ‌fase de ⁠la competición, algo que finalmente no ocurrió.

"No he conseguido los ​resultados que el público esperaba", declaró Hong. "La responsabilidad recae íntegramente sobre mí".

Con información de Reuters