La princesa Catalina escala cumbres británicas más altas para recaudar fondos para caridad

FOTO DE ARCHIVO: Desfile "Trooping the Colour" en honor al rey Carlos de Gran Bretaña con motivo de su cumpleaños oficial en Londres

Catalina, ​la princesa de Gales, dijo el domingo que escaló los tres picos más altos de Gran Bretaña en ‌24 horas para recaudar ‌fondos para una organización benéfica dedicada a la lucha contra el cáncer y "como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para aportar algo a la sociedad".

Catalina, de 44 años, esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, se encuentra en remisión tras someterse a quimioterapia para ​tratar un tipo de ⁠cáncer no revelado y, aunque ha retomado sus obligaciones ‌reales, ha hablado del impacto que la enfermedad ⁠ha tenido en ella y en ⁠su familia.

En una publicación en sus redes sociales oficiales, Catalina explicó que este fin de semana había completado el "Three Peaks ⁠Challenge" —la ascensión a Scafell Pike, Ben Nevis y Snowdon, ​las montañas más altas de Inglaterra, Escocia ‌y Gales— en un periodo ‌de 24 horas.

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Explicó que el objetivo era poner de relieve ⁠la importancia de la atención integral y recaudar fondos para la organización benéfica The Royal Marsden Cancer Charity, que apoya la labor del hospital en el que se sometió ​a meses ‌de tratamiento.

"Me he enfrentado al National Three Peaks Challenge, no solo como un reto físico, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para devolver algo a la sociedad", ⁠afirmó.

"El Royal Marsden es un lugar que tiene un gran significado para mí y cuya atención y experiencia cambian la vida de tantas personas".

Catalina se sometió a un ciclo de quimioterapia preventiva después de que una importante cirugía abdominal a principios de 2024 reveló la presencia de un tipo de cáncer no especificado, ‌y desde entonces ha compartido mensajes personales sobre el impacto que esto ha tenido en ella y en su familia.

"Juntos, podemos apoyar a todas las personas que afrontan la vida con cáncer, asegurándonos de que nadie se enfrente a esta enfermedad sintiéndose ‌ignorado o sin apoyo", afirmó en su mensaje del domingo.

"El cáncer afecta a todos los aspectos de la vida de una persona, ‌no solo a ⁠su salud física. Las personas que viven con cáncer se enfrentan a complejos retos físicos, psicológicos, ​emocionales y sociales que pueden influir directamente en su proceso de curación, recuperación y vida tras el diagnóstico".

Con información de Reuters