Uñas mundialistas: cómo hacerse las uñas argentinas más virales para este Mundial 2026.

Hay cuatro diseños de uñas mundialistas muy fáciles de hacer en casa que te podés hacer para este Mundial 2026. Faltan muy pocos días para que la Selección Argentina haga su gran debut, y si te gusta hacerte las uñas, hacerte estos diseños puede ser una forma divertida de apoyar a los jugadores.

"Hoy les traigo estos cuatro diseños de uñas argentinas para este Mundial 2026. Vamos a ver cómo se hacen", cuenta Maru Martínez, manicura y nail artist. Además de un esmalte celeste y otro blanco, vas a necesitar esmaltes de colores dorado, plateado, vía láctea, un brillo top coat y un pincel finito para hacerte los dibujos con mayor precisión.

Cuatro diseños de uñas mundialistas para este Mundial 2026

Diseño 1

Empezá pintando una franja blanca en el centro de tus uñas, con dos celestes a los costados. Repetí dos veces, esperando que se seque entre capa y capa. Cuando se seque bien, aplicá una capa de vía láctea sobre toda la uña.

Una vez seco, agarrá un pincel finito y dibujá un sol en el centro (sobre la franja blanca) con esmalte dorado. Primero hacés el círculo y luego los rayos. La clave para que quede bien es hacer un rayo recto y otro curvo intercalado. Para terminar, finalizá con top coat (brillo transparente).

Diseño 2

Pintá la base de la uña de color blanco. Una vez seco, con un pincel finito, dibujá líneas verticales con esmalte celeste, separadas una de la otra. Cuando se seque, cubrí toda la uña con vía láctea. Con un esmalte plateado efecto espejo y un pincel fino, dibujá los laureles en la parte inferior de una esquina y repetí lo mismo en la esquina de arriba del lado contrario. Finalizá con un brillo.

Diseño 3

Esmaltá toda la uña con una capa de vía láctea. Arriba, aplicá una capa transparente. Cuando se seque bien, remojá un pincel chato en un poquito de esmalte celeste y otro poquito de blanco al mismo tiempo.

Apoyá el pincel de manera plana sobre la uña y aplicá esmalte en ambas esquinas (arriba a la izquierda y abajo a la derecha o visceversa), formando una especie de nubes. Arriba, cuando se seque, hacé unos pequeños garabatos con esmalte dorado, utilizando un pincel fino, para dibujar pequeños pedacitos de papel.

Diseño 4

Esmaltá la base con celeste. Cuando se seque, aplicá un brillo plateado ojo de gato. Activá las partículas con el imán. Agarrá un pincel finito y remojalo en esmalte blanco para dibujar una línea curva, que pase desde la parte de arriba de la uña hasta abajo.

Hacé lo mismo con celeste, bordeando la línea blanca de ambos lados. En el medio, hacé un puntito con esmalte dorado. Agregá unas líneas de decoración a los costados. Aplicá brillo para finalizar.