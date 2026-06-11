Scaloni respira por los 4 lesionados y ya decidió cuándo anuncia el reemplazo de Balerdi

La Selección Argentina se prepara para el debut en el Mundial 2026.

La Selección Argentina acumula buenas noticias a apenas cinco días del debut en el Mundial 2026, frente a Argelia. No solamente el equipo jugó bien en la goleada frente a Islandia en el último amistoso, sino que además volvió el capitán Lionel Messi y los cuatro lesionados evolucionan favorablemente de cara al estreno en el Grupo J.

Julián Álvarez ya se entrenó con normalidad y todo indica que estará contra Argelia, aunque en principio será el suplente de Lautaro Martínez. El delantero de Atlético de Madrid llegará al encuentro con alrededor de un mes sin presencia en la cancha, por lo que sería demasiado arriesgado desde el plano físico colocarlo como titular.

Julián Álvarez se recupera para tratar de llegar al debut en la Copa del Mundo.

Otro futbolista importante que se rehabilita de a poco es Nahuel Molina, el habitual lateral derecho titular que preocupó a Scaloni durante la preparación en el predio de Kansas City, Estados Unidos. El hombre del "Aleti" supera un desgarro muscular grado 1 en el isquiotibial izquierdo hace casi un mes, lesión que lo marginó de los dos amistosos de preparación y lo pone en duda para el bautismo en la Copa del Mundo.

Si bien el ex Boca Juniors llegará con lo justo, podría estar en el banco en esa disputa mano a mano con Gonzalo Montiel. El buen rendimiento de Agustín Giay ante Honduras e Islandia dejó conforme al cuerpo técnico, aunque por ahora el defensor de Palmeiras no está en la lista de 26. Por lo tanto, debería ingresar a última hora en reemplazo de Leonardo Balerdi o de alguna otra probable baja. La FIFA le permite al DT cambiar a alguien hasta el lunes 15 de junio a las 22 horas, es decir un día exacto antes del estreno mundialista.

El caso de Leandro Paredes es muy particular, ya que se repone de la lesión sufrida en el isquiotibial derecho con un tratamiento de plaquetas rico en plasma para acelerar la regeneración muscular. También se reducen las probabilidades de recaídas a través de una extracción de sangre, un análisis profundo y la reinyección de sangre nuevamente para completar el proceso. El mediocampista del "Xeneize" es el más complicado y por estas horas, el único que está seriamente en duda para el debut. "Leandro se va a quedar con nosotros", aclaró igualmente Scaloni en la última conferencia de prensa.

Por último, Emiliano "Dibu" Martínez se repone de una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo sacó directamente de los amistosos. "Estoy bien, llego", aseguró el arquero marplatense a la pasada en una práctica. Sin embargo, desde el cuerpo técnico son más cautelosos y prefieren llevarlo día a día. Hoy, lo más probable es que sea titular contra Argelia.

Scaloni comunicará el reemplazante de Balerdi el viernes 12 de junio

Todo indica que, pasado el mediodía, el estratega nacional elegirá y anunciará al sustituto del defensor de Olympique de Marsella, que tuvo que ser desafectado en Kansas por el desgarro sufrido en el entrenamiento. Si bien hay un hermetismo absoluto por parte del cuerpo técnico, por ahora se menciona a Giay, Guido Rodríguez, Marcos Senesi y hasta Lucas Martínez Quarta en dicho sitio. Habrá que esperar.