Lionel Scaloni define al reemplazante de Balerdi, confirmó a Paredes y a Montiel para el Mundial 2026

La Selección Argentina dio garantías ante Islandia y está lista para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni se mostró muy conforme con el rendimiento de la Selección Argentina en el amistoso frente a Islandia. El equipo no solamente derrotó por 3-0 a un rival muy menor que ni siquiera estará en el Mundial 2026, sino que lo más importante fue que demostró que está intacto a una semana del debut en la Copa del Mundo. En la conferencia de prensa, el entrenador confirmó que Leandro Paredes y Gonzalo Montiel continuarán en la concentración en Kansas City pese a que todavía no están al ciento por ciento físicamente. Igualmente, el lateral derecho de River Plate ya sumó minutos ante los europeos.

De esta manera, la única incógnita a despejar ahora es quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista final de 26 jugadores. El defensor y capitán de Olympique de Marsella debió abandonar el predio de Estados Unidos hace ya cuatro días por el desgarro sufrido en un entrenamiento, aunque aún el cuerpo técnico no determinó quién ocupará su lugar. "Me voy a tomar uno o dos días más, quizás dos... Me dejó conforme lo que vi hoy", reconoció el director técnico.

El plazo definitivo que le otorga la FIFA a Scaloni para reemplazar a Balerdi en la Selección para el Mundial 2026 vencerá el lunes 15 de junio a las 22 de Argentina, es decir 24 horas antes del estreno ante Argelia en el Grupo J, que completan Austria y Jordania. "Hay dos opciones, pero no puedo decir más nada...", aclaró el DT del vigente campeón del mundo. Por estas horas, el hermetismo es absoluto pero se perfilan Guido Rodríguez, Máximo Perrone o Marcos Senesi. También se terminarán de rehabilitar durante esta semana Emiliano "Dibu" Martínez y Julián Álvarez.

La Selección Argentina volvió a funcionar y regresó Lionel Messi

La actuación de la "Albiceleste" convenció a Scaloni especialmente en el segundo tiempo, cuando ingresaron al campo varios de los habituales titulares. La idea original del cuerpo técnico era colocar a más futbolistas importantes desde el arranque contra Islandia, pero el impactante diluvio que se desató en Alabama generó que hubiera precaución para no arriesgar. El terreno de juego quedó muy mojado pese a que drenó muy rápido, la cancha estaba pesada y no valía la pena elegir a los futbolistas determinantes del ciclo, a excepción de Nicolás Otamendi.

La Selección Argentina dio garantías ante Islandia y está lista para el Mundial 2026.

Las presencias de Cristian "Cuti" Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y el propio Messi le dieron otra consistencia al conjunto, que ya está listo para el primer gran examen en la Copa del Mundo. "Cuando juegan lo hacen bárbaro, da gusto verlos", consideró el DT en la conferencia. Luego, fue el turno de cenar y volar alrededor de una hora y media para completar los casi 1300 kilómetros que separan a Alabama de la concentración en Kansas para encarar la última semana de prácticas y desembocar así en el ansiado debut ante Argelia del martes 16 a las 22.

El día a día de la Selección Argentina camino al debut en el Mundial 2026