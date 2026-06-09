¿Llegó el fin de las uñas pintadas? Por qué está tan de moda no pintarse las uñas, según una manicura.

Las uñas pintadas ya no están tan de moda como años anteriores. Ir a la manicura a hacerse las uñas era algo muy común que muchas hacían todos los meses, pero más allá del contexto económico actual en el país, hay una tendencia mundial de dejar de pintarse las uñas.

Este 2026, las redes están llenas de celebridades, actrices y modelos de todo el mundo usando las uñas totalmente naturales: cortas y sin esmalte, pero prolijas y sin cutículas. Pero no es una simple moda más: hay una razón por la que es tendencia.

Por qué está de moda dejarse las uñas al natural

Lejos de tratarse de una simple moda pasajera, esta tendencia está relacionada con una búsqueda de rutinas más simples y un mayor interés por la salud de las uñas. Cada vez más personas prefieren lucir sus uñas naturales en lugar de cubrirlas constantemente con esmaltes semipermanentes, geles o acrílicos.

Según la artista de uñas Juli Russell, en diálogo con Real Simple, el fenómeno también surge como una respuesta al exceso de tendencias de belleza que dominan las redes sociales. "Estamos viviendo en una era de tendencias de belleza altamente producidas y sobresaturadas", explica.

"Mires donde mires, hay un nuevo producto, tratamiento o mejora que intentan vendernos, y la mayoría de las personas simplemente no tienen el tiempo, la energía ni el presupuesto para seguir el ritmo", agrega la especialista.

En este contexto, las uñas al natural aparecen como una alternativa elegante y fácil de mantener. El objetivo no es descuidarlas, sino apostar por una apariencia limpia, saludable y prolija. "Las uñas naturales saludables y bien cuidadas pueden verse increíblemente elegantes, prolijas y lujosas. No se trata de no hacer nada, sino de adoptar una apariencia limpia y sin esfuerzo", señala Russell.

Cómo usar estas uñas naturales en 2026

Para sumarse a esta tendencia, los expertos recomiendan prestar especial atención a las cutículas. Mantenerlas hidratadas y cuidadas es una de las claves para que las uñas luzcan impecables sin necesidad de esmalte.

También aconsejan limarlas regularmente para conservar una forma uniforme. Las uñas cortas y parejas suelen transmitir una imagen más prolija y sofisticada. Otro aspecto fundamental es protegerlas del agua en exceso y de los productos de limpieza agresivos. Usar guantes al realizar tareas domésticas puede ayudar a prevenir quiebres y debilitamiento.

¿Llegó el fin de las uñas pintadas? Por qué está tan de moda no pintarse las uñas, según una manicura.

Además, los especialistas sugieren aplicar aceite para cutículas todos los días. Este producto ayuda a mantener la hidratación y favorece que las uñas sean más flexibles y resistentes. La tendencia de las uñas al natural demuestra que, en muchos casos, menos es más. Este 2026, la manicura más elegante parece ser justamente la que casi no se nota.