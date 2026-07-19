De dónde es IShowSpeed: en qué país nació

Su nombre real es Darren Jason Watkins Jr. y nació el 21 de enero de 2005 en la ciudad de Cincinnati, Ohio (Redes Sociales).

El universo de las redes sociales y el streaming tiene como uno de sus máximos referentes globales a IShowSpeed. Con decenas de millones de suscriptores y una personalidad caracterizada por la energía extrema y las reacciones virales, muchos usuarios se preguntan constantemente sobre sus raíces, su lugar de nacimiento y sus orígenes familiares.

¿De dónde es IShowSpeed y dónde nació?

IShowSpeed es originario de Estados Unidos. Su nombre real es Darren Jason Watkins Jr. y nació el 21 de enero de 2005 en la ciudad de Cincinnati, Ohio.

El creador de contenido se crió en el vecindario de Bond Hill dentro de la misma ciudad estadounidense, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la plataforma de videos en el año 2016.

La doble nacionalidad de IShowSpeed

Aunque nació y creció en territorio estadounidense, la identidad del streamer sumó un hito histórico para su carrera a principios de 2026. Durante una extensa gira de transmisiones en vivo por el continente africano, IShowSpeed obtuvo oficialmente la ciudadanía de Ghana.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano aprobó la emisión de su pasaporte ghanés tras confirmarse los lazos e intereses culturales que unen al influencer con dicha nación. Por este motivo, actualmente cuenta con la doble nacionalidad estadounidense y ghanesa.

¿Qué hará Speed en la final del Mundial?

IShowSpeed tendrá un rol doble y muy protagónico durante la jornada de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Sus actividades principales se dividirán entre lo oficial con la FIFA y sus habituales transmisiones:

La FIFA confirmó oficialmente que IShowSpeed forma parte del elenco de estrellas internacionales elegidas para la ceremonia de cierre del torneo.