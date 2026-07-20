Trump promete venganza contra Irán tras fin de semana con varias bajas para fuerzas EEUU

Se lanza una munición desde un buque de guerra estadounidense en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos afirma que son ataques contra Irán.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Irán "pagaría" por el asesinato de soldados estadounidenses, después ‌de que varios militares ‌perdieran la vida durante el fin de semana en el marco de la guerra entre las partes.

El número de soldados estadounidenses fallecidos en la guerra contra Irán ascendió a 17 durante el fin de semana, y se están examinando los restos de otro militar. Se ​confirmó la muerte ⁠de dos de ellos cuando Irán atacó a ‌personal estadounidense en Jordania.

"Cada vez que Irán mate ⁠a un soldado estadounidense, pagará ⁠por ese asesinato con creces", escribió Trump en Truth Social. "Esta directiva se ha transmitido al secretario de Guerra, Pete ⁠Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, ​Daniel Caine".

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El fin de semana fue ‌uno de los más mortíferos ‌para las tropas estadounidenses desde que comenzó la guerra ⁠en febrero. En marzo, seis soldados estadounidenses murieron cuando un dron iraní se estrelló contra una instalación militar en Port Shuaiba, Kuwait.

Hasta la fecha, unos 430 ​soldados estadounidenses ‌han resultado heridos en el conflicto.

La Casa Blanca ha indicado que Trump asistirá a la ceremonia de traslado con todos los honores en la base aérea de Dover, en Delaware, en memoria ⁠de los militares fallecidos.

No está claro qué "directiva" concreta transmitió Trump al Pentágono. Sin embargo, un funcionario estadounidense declaró a Reuters que, antes del mortífero ataque en Jordania, Washington ya había comenzado a trasladar aviones militares adicionales, incluidos cazas y aviones cisterna, a Oriente Medio.

Durante la última semana, Trump ‌ha amenazado con ampliar los objetivos atacados en Irán para incluir centrales energéticas y puentes, enviar fuerzas terrestres para tomar el control del centro petrolero de la isla de Kharg y bombardear una instalación subterránea profunda relacionada con ‌el programa nuclear conocida como Pickaxe Mountain.

Fuentes consultadas por Reuters han señalado que las recientes oleadas de ataques estadounidenses contra Irán, ‌destinadas a ⁠forzar la apertura del estrecho de Ormuz, también tienen como objetivo las capacidades militares iraníes ​que Washington querría destruir antes de llevar a cabo operaciones más complejas contra la república islámica.

Con información de Reuters