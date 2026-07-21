Una mujer fue estafada por un falso Kevin Costner y perdió $3 millones: "Mantuvimos una relación durante meses"

La víctima, cuyo nombre no fue revelado, manifestó ante la Justicia que mantuvo una relación sentimental con el supuesto actor durante varios meses.

El fiscal Walter Mércuri tomó intervención en una causa de gran revuelo luego de que una mujer haya expuesto ante la Justicia que cayó en una estafa virtual tras mantener una relación con un perfil de la red social TikTok que suplantaba la identidad del reconocido actor Kevin Costner. En la denuncia, la víctima señaló que todo inició en 2025 y continuó hasta mediados de este año, cuando detectó diversas irregularidades, aunque ya era tarde. Según el relato de la mujer, el usuario empezó a mandarle mensajes por TikTok, para después continuar las conversaciones por la aplicación Zangi, de mensajería y videollamadas, lo que le dio mayor credibilidad al engaño.

La víctima, cuyo nombre no fue revelado, manifestó ante la Justicia que mantuvo una relación sentimental con el supuesto actor durante varios meses. "Mantuvimos una relación durante meses", expresó en su declaración, en la que detalló cómo el falso Costner fue ganando su confianza hasta convencerla de realizar las transferencias. La estafa se concretó en dos oportunidades. En la causa se informó que la damnificada hizo dos transferencias a una cuenta bancaria por un total de $3.621.712,35 con el objetivo de obtener un "carnet de socio fanático" del actor estadounidense, una promesa que nunca se concretó.

El intento de hacerla vender su casa

En un momento de la supuesta relación, el falso Costner intentó que la mujer vendiera su casa bajo la promesa de que compraría una nueva en San Marta, California. Este pedido, que despertó las primeras sospechas, fue uno de los indicios que llevaron a la víctima a investigar más a fondo la identidad del usuario. Todo cambió cuando la mujer leyó diversos comentarios en la red social en los que se advertía que dicho usuario era falso. Para comprobar su sospecha, verificó los datos del banco al que le transfirió el dinero, lo que le permitió detectar que la cuenta tenía sede en Capital Federal, un dato que no coincidía con la supuesta residencia del actor en Estados Unidos.

Antecedentes de estafas similares

No es la primera vez que ocurre una estafa de esta índole con usuarios falsos que utilizan imágenes de famosos. En 2024, dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que les hizo creer que mantenían una relación sentimental con Brad Pitt, otro reconocido actor de Hollywood. En 2023, también se supo de otra denuncia, esta vez de una mujer inglesa, quien expuso haber sido engañada por un perfil falso en Instagram en el que también se utilizó la imagen de Kevin Costner. Estos casos ponen en evidencia la creciente proliferación de estafas virtuales que aprovechan la popularidad de las celebridades para engañar a personas vulnerables y obtener grandes sumas de dinero.

La investigación en curso

La causa quedó a cargo del fiscal Mércuri, quien ordenó una serie de medidas para intentar dar con el responsable de la estafa. Los investigadores analizan los datos bancarios a los que la mujer realizó las transferencias y las cuentas de las redes sociales utilizadas para el engaño. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, pero la Justicia trabaja para identificar al estafador y recuperar el dinero sustraído. La víctima, por su parte, espera que la investigación avance y que su caso sirva de alerta para otras personas que podrían estar siendo engañadas por perfiles falsos en las redes sociales.