Una figura de Inglaterra atacó a la Selección Argentina por supuestos malos comportamientos en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 terminó hace apenas unos días, pero todos los focos continúan alrededor de la Selección Argentina. Después de la final frente a España, varios referentes del fútbol inglés volvieron a cargar contra el equipo de Lionel Scaloni. Esta vez fue Paul Scholes, leyenda de Manchester United y de Inglaterra, quien se sumó a los ataques contra las actitudes "Albiceleste" que ya habían encabezado Gary Neville y otros exjugadores británicos.

Las declaraciones se dieron durante el podcast The Good, The Bad & The Football, en el que Scholes compartió la mesa con otro histórico del Manchester United, Nicky Butt. El que abrió el debate fue este último, quien sostuvo que "los únicos que apoyaban a Argentina eran los propios argentinos", marcando el tono de una conversación cargada de cuestionamientos hacia el campeón del mundo.

A partir de allí, Butt elevó aún más el tono de sus críticas. El exvolante inglés afirmó que, sin la presencia de Lionel Messi, Argentina sería "la selección más odiada de la historia" y acusó al equipo de recurrir constantemente a conductas antideportivas durante los partidos. En su análisis, incluso aseguró que esas actitudes no eran consecuencia del desarrollo del juego, sino una característica permanente del conjunto argentino.

Butt también apuntó de forma insistente contra el arbitraje del torneo. Según su visión, los jueces debieron sancionar antes determinadas acciones de los futbolistas argentinos, permitir menos contacto físico durante los encuentros, algo extrañanado tentiendo en cuenta la fisicalidad con la que se juega en Inglaterra.

El exjugador Newcastle, que fracasó como Jefe de Desarrollo del Manchester, recordó un episodio ocurrido tras el final de la definición ante España. Según relató, un jugador argentino golpeó en las costillas a un suplente español que ingresaba al campo para celebrar la consagración de su equipo. Butt aseguró que jamás protagonizó una acción similar durante su carrera y diferenció ese episodio de las expulsiones que sufrió como futbolista, las cuales, según explicó, siempre fueron producto de una reacción en medio del partido y nunca de una agresión sin disputa de balón.

Scholes insistió con su postura tras la conquista del Mundial 2026

Lejos de moderar el discurso, Paul Scholes respaldó completamente la visión de su excompañero. Si bien reconoció que la Selección Argentina posee futbolistas con calidad para desarrollar un buen juego, insistió en que durante la final eligió otro camino. "Es una vergüenza porque ellos pueden jugar buen fútbol. La única manera que ellos podían ganar la final era siendo ordinarios", sostuvo el exjugador que no ganó ningún título en 66 partidos disputados con Inglaterra.

Las declaraciones se suman a una larga lista de críticas que llegaron desde Inglaterra tras la eliminación frente a la Albiceleste en semifinales del Mundial 2026. Antes de Scholes, Gary Neville también había cuestionado públicamente a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, mientras que ambos defensores respondieron con dureza una vez consumado el triunfo argentino.

Pese a los cuestionamientos surgidos desde el fútbol inglés, la Selección Argentina cerró otro campeonato inolvidable, consolidándose entre las grandes potencias internacionales y alimentando una rivalidad deportiva que, después del Mundial, parece estar más vigente que nunca.