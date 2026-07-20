PNC con aumento: de cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2026

Cuánto se cobra de PNC con aumento ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a aumentar en agosto. La actualización será del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que se aplica a través del mecanismo de movilidad mensual vigente.

El incremento alcanzará a las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, así como a la pensión para madres de siete hijos, que también se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De cuánto serán las Pensiones No Contributivas en agosto

Con el aumento del 1,9%, los nuevos montos estimados para agosto serán los siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. PNC con bono de $70.000: $363.815,85.

En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá un haber de:

Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71.

Los valores definitivos serán oficializados por ANSES mediante la resolución correspondiente.

Cuánto se cobra el aumento PNC

Qué pasa con el bono de $70.000

El Gobierno mantiene vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, beneficio que también alcanza a determinados titulares de Pensiones No Contributivas.

En caso de confirmarse nuevamente para agosto, quienes perciban una PNC compatible con el refuerzo cobrarán el haber actualizado más el bono completo, mientras que en otros casos el adicional podrá abonarse de manera proporcional, de acuerdo con el ingreso total del beneficiario.

El incremento responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualicen todos los meses según la inflación registrada dos meses antes. Como el INDEC informó que la inflación de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje será el que ANSES aplicará sobre las prestaciones de agosto.

Cuánto se cobra PNC Agosto: el monto que se cobra

Qué pasó con la inflación de junio

Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 1,9% en junio, el nivel más bajo desde agosto de 2025. Con este resultado, la inflación acumuló 16,8% durante el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato también determinó el aumento que recibirán en agosto las jubilaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y las asignaciones familiares que paga ANSES.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los titulares de la PUAM y las PNC pueden verificar el detalle de sus haberes desde la plataforma Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social. El bono extraordinario continuará vigente durante todo el mes próximo.

Una vez dentro del sistema, se puede consultar la liquidación completa, incluyendo el monto básico, bonos, asignaciones familiares en caso de corresponder y los descuentos vinculados a la cobertura de salud. Esta herramienta también permite revisar fechas de pago, datos personales y realizar distintos trámites sin necesidad de asistir a una oficina.