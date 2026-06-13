Las nuevas cábalas: tradiciones mundialistas en la era digital.

Los Mundiales siempre estuvieron atravesados por rituales y supersticiones. Desde usar la misma camiseta durante todo el torneo hasta sentarse en el mismo lugar del sillón o repetir un menú “de la suerte”, las cábalas forman parte inseparable de la experiencia futbolera. Sin embargo, en pleno 2026, la tecnología y las redes sociales transformaron esas costumbres y dieron origen a una nueva generación de rituales digitales.

La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá encuentra a millones de fanáticos conectados de manera permanente. Ya no alcanza con mirar el partido por televisión, gran parte de la experiencia sucede en una segunda pantalla, entre celulares, grupos de WhatsApp, transmisiones en vivo y redes sociales. Distintos estudios sobre el consumo digital durante el Mundial señalan que la mayoría de los aficionados interactúa simultáneamente con plataformas sociales mientras sigue los encuentros.

En el contexto de la era digital nacieron nuevas cábalas para vivir el Mundial 2026.

Cuáles son las nuevas cábalas del Mundial 2026

En ese contexto nacieron nuevas cábalas. Hay quienes no cambian la foto de perfil durante todo el torneo, otros utilizan siempre el mismo filtro en Instagram antes de cada partido o publican exactamente el mismo mensaje minutos antes del inicio. También proliferan los grupos de WhatsApp en los que está prohibido escribir durante los 90 minutos por temor a “romper la energía” del equipo.

Otra tendencia creciente es la de compartir memes específicos después de cada victoria. Lo que comenzó como una reacción espontánea se convirtió en una especie de ritual colectivo. De hecho, la conversación mundialista se desarrolla cada vez más en ese “estadio digital” donde los fanáticos comentan jugadas, reaccionan en tiempo real y construyen nuevas tradiciones compartidas.

Las clásicas figuritas tampoco escaparon a la transformación tecnológica. En este Mundial, TikTok y Panini lanzaron una experiencia de colección digital que permite reunir cartas virtuales de las 48 selecciones participantes, trasladando una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol a las plataformas digitales.

Mientras tanto, influencers, streamers y creadores de contenido ocupan un rol cada vez más importante en la cultura mundialista. Para buena parte de la Generación Z, las emociones del torneo pasan tanto por los partidos como por los contenidos, memes y transmisiones que circulan en redes sociales.