Qué buscan en MercadoLibre los argentinos durante el Mundial: el dato que impacta.

El Mundial 2026 ya comenzó y en los hogares de los argentinos se vive con todo. Ya durante la previa se registraron ciento de miles de búsquedas relacionadas en Mercado Libre. En este sentido, desde la plataforma lanzaron una edición especial de Meli Trends, un informe que analiza las búsquedas realizadas por millones de usuarios argentinos en la misma, con el fin de identificar qué productos, hábitos y consumos empezaron a crecer por la Copa del Mundo.

Qué buscaron los argentinos en Mercado Libre por el Mundial 2026

Según informaron desde Mercado Libre, "se registraron más de 7.700 búsquedas diarias de álbumes y sobres Panini, el equivalente a 5,4 búsquedas por minuto. El fenómeno también se trasladó a las ventas: el pack de 25 figuritas fue el producto más vendido durante la última edición de Hot Sale. Después del AMBA, las ciudades que más compraron álbumes y figuritas fueron Córdoba Capital, Rosario y Neuquén".

Mercado Libre lanzó una edición especial de Meli Trends que analizó las búsquedas relacionadas al Mundial 2026.

Sin embargo, "el ritual futbolero va bastante más allá de las figuritas". Y es que, "en las últimas semanas, los argentinos hicieron casi 77.500 búsquedas por día de televisores y una cifra similar de Starlink, una señal de que los partidos también se preparan desde la conectividad y la experiencia de verlos en casa. A eso se sumaron más de 8.100 búsquedas diarias de frigobares y mini heladeras, casi 6.800 de parlantes y soundbars y más de 3.500 de proyectores, cuyas ventas crecieron 624% frente al torneo de 2022. También hubo espacio para los clásicos. Las radios AM/FM registraron más de 1.200 búsquedas por día y sus ventas aumentaron 153% frente al mundial anterior, demostrando que, incluso en plena era del streaming, algunos rituales siguen vigentes".

En este sentido, desde Adrián Ecker, Director General de Mercado Libre Argentina, detalló que "los argentinos no solo se preparan para ver los partidos: preparan la casa, la previa, las cábalas, el viaje y todo lo que rodea a esa experiencia compartida. En Mercado Libre acompañamos esos momentos con la góndola más grande y variada de productos y una experiencia de compra simple, segura y cada vez más rápida".

Uno de los detalles más llamativos que dejó a la vista Meli Trends es que "el fenómeno de Tim Payne no se quedó atrás". Según informaron: "El jugador neozelandés que se convirtió en fenómeno entre los argentinos tuvo un pico de 8.000 búsquedas en menos de una semana desde que se volvió viral. Y durante los primeros días de junio se mantuvo en un promedio de 2.000 búsquedas diarias". El informe se construyó a partir de un análisis de búsquedas realizadas durante mayo del 2026.