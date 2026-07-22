Pakistán solicita a EEUU un fondo de 10.000 millones de dólares tras mediar con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un comerciante cuenta billetes de rupias pakistaníes en una casa de cambio en Peshawar, Pakistán

Pakistán ​ha solicitado a Estados Unidos una línea de estabilización cambiaria de 10.000 millones de dólares, según una fuente al corriente del asunto, ‌lo que, de aprobarse, podría ‌suponer un salvavidas para la economía del país del sur de Asia, que atraviesa graves dificultades de liquidez.

La solicitud, de la que se informa por primera vez, se conoce tras el papel desempeñado por Pakistán como mediador en las negociaciones sobre la guerra de Irán, lo que ha reforzado su prestigio diplomático y ha despertado la esperanza de que pueda ​obtener beneficios económicos de ⁠Washington y otros socios.

En la solicitud dirigida al secretario del Tesoro de ‌Estados Unidos, Scott Bessent, Islamabad busca un mecanismo bilateral ⁠de apoyo a la estabilización cambiaria entre ⁠Estados Unidos y el Gobierno pakistaní por valor de 10.000 millones de dólares y con un plazo de vencimiento de hasta cinco años.

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Si se aprueba, este ⁠mecanismo reforzaría las reservas de Pakistán, aliviaría la presión sobre la ​rupia y reduciría su dependencia de la financiación ‌multilateral, incluso mientras Islamabad aplica políticas ‌fiscales y monetarias más restrictivas en consonancia con su programa del Fondo ⁠Monetario Internacional.

El Tesoro de Estados Unidos se negó a hacer comentarios sobre la solicitud de la que se ha informado.

El Ministerio de Finanzas de Pakistán no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de ​Reuters fuera del ‌horario laboral asiático.

El ministro de Finanzas pakistaní, Muhammad Aurangzeb, se reunió con Bessent en Washington el martes y dijo que había planteado la vulnerabilidad de la economía del país ante los acontecimientos geopolíticos regionales, indicó el ministerio en un comunicado que no ⁠mencionaba la solicitud.

"El senador Aurangzeb solicitó un mayor apoyo de Estados Unidos para la apertura de Pakistán a los mercados, respaldada por un mejor acceso a los mercados internacionales de capitales, mayores reservas de divisas y una mejora de las calificaciones crediticias soberanas", señaló, y añadió que ambas partes reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación económica bilateral, promover una mayor inversión estadounidense e impulsar ‌proyectos estratégicos.

Pakistán sigue sometido a un programa del FMI de 7.000 millones de dólares que ha exigido subidas de impuestos políticamente impopulares, recortes del gasto y reformas.

Las líneas de estabilización cambiaria son medidas de respaldo poco habituales del Tesoro de Estados Unidos, que suelen canalizarse a través del Fondo de Estabilización ‌Cambiaria y que proporcionan dólares, "swaps" o garantías para respaldar las reservas y estabilizar las monedas.

Estos mecanismos difieren de las líneas permanentes de "swaps" o permutas en dólares que ‌la Reserva Federal ⁠de Estados Unidos mantiene con algunos de los principales bancos centrales y que actúan como una línea de suministro internacional ​de dólares estadounidenses para respaldar la estabilidad financiera.

(1 rupia pakistaní = 0,0036 dólares)

Con información de Reuters