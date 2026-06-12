¿Por qué la combinación de camisa de punto y chaleco es trend este 2026?

La camisa de punto aporta suavidad y una caída relajada al conjunto.

Este otoño-invierno 2026, la moda da un giro inesperado hacia la comodidad y la nostalgia, dejando atrás los básicos aburridos y las blusas súper ajustadas. La combinación que está ganando terreno es la que muchos llaman “de abuela”, un estilo que recupera prendas clásicas y las transforma en una propuesta actual y elegante.

La clave de esta tendencia radica en combinar texturas suaves y siluetas relajadas que priorizan el abrigo sin sacrificar el estilo. En ese marco, la dupla de camisa de punto junto con chaleco se impone como la fórmula perfecta para quienes buscan un look sofisticado pero con un aire despreocupado.

Durante años, el estilo asociado a la abuela fue percibido como algo funcional o anticuado. Sin embargo, la moda del 2026 lo resignifica totalmente, transformando prendas cálidas y cómodas en una estética cuidada que transmite elegancia sin esfuerzo. Así, estos elementos dejan de ser meros básicos para convertirse en protagonistas de outfits versátiles y llenos de personalidad.

Esta tendencia no es una simple copia del pasado, sino una reinterpretación que mezcla lo vintage con lo moderno. La camisa de punto aporta suavidad y una caída relajada, mientras que el chaleco da estructura y un toque preppy que eleva cualquier conjunto, logrando un equilibrio ideal entre lo formal y lo casual.

El chaleco da estructura y un toque preppy que eleva cualquier look.

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Tips para lucir la combinación tendencia 2026

El éxito está en el balance entre ambas prendas. La propuesta es suficientemente arreglada para contextos urbanos o laborales, pero también cómoda para el día a día. Los chalecos en tonos neutros funcionan muy bien con camisas de punto finas o con textura, y las combinaciones monocromáticas otorgan un aire más pulido y elegante.

Además, las capas ligeras y los accesorios discretos complementan el look sin sobrecargarlo, manteniendo una estética relajada y funcional. En un momento donde la moda busca cada vez más la unión entre comodidad y estilo, esta tendencia se consolida como una respuesta natural y atractiva.

Un look para la oficina y otro para la noche

Look de día para la oficina

Para el entorno laboral, la clave está en los tonos neutros y las líneas limpias. Una camisa de punto color beige o crema, con cuello camisero y tejido fino, combinada con un chaleco gris marengo de corte recto y botones grandes. Abajo, pantalón sastre negro o marrón oscuro, de corte recto. El calzado ideal son mocasines de cuero o zapatos de tajo bajo. Los accesorios deben ser discretos: cartera bandolera pequeña, aros finos y un reloj clásico.

Look de noche para salir

Para una cita o una cena con amigas, la apuesta es más audaz. Una camisa de punto color burdeos o borgoña, con cuello en V y tela con sutil brillo (seda o viscosa). El chaleco, corto y entallado, en negro o gris oscuro, puede ser de lana con textura o incluso de piel sintética. Abajo, pantalón de cuero negro (o efecto cuero) recto o ligeramente ajustado. El calzado recomendado son botas de taco bajo negro o stilettos. Los accesorios suman carácter: cartera de mano pequeña, aros largos o argollas grandes. El burdeos y el negro crean una dupla elegante, y el chaleco entallado marca la cintura sin perder comodidad.