La actividad pesquera se desplomó 24,3% interanual en mayo

La actividad pesquera registró una fuerte contracción durante mayo. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) de Pesca difundido este martes por el Indec, el sector cayó un 24,3% en comparación con el mismo mes de 2025 y retrocedió un 1,4% frente a abril, al considerar la serie desestacionalizada.

Pese al desempeño negativo del último mes relevado, el balance de los primeros cinco meses del año continúa siendo favorable. Entre enero y mayo de 2026, el IPI pesquero acumuló un crecimiento del 9,7% respecto del mismo período del año anterior. Además, la serie tendencia-ciclo también mostró una evolución negativa, con una disminución del 2,9% en relación con el mes previo.

La pesca marítima fue el segmento más afectado

Dentro de las distintas actividades del sector, la pesca marítima fue la que registró el mayor deterioro. En mayo sufrió una caída interanual del 29%, aunque en el acumulado de enero a mayo todavía exhibe una mejora del 7,7% frente al mismo lapso de 2025.

La acuicultura también cerró el mes en terreno negativo, con una baja del 6% respecto de mayo del año pasado. Sin embargo, en los primeros cinco meses del año acumuló un crecimiento del 19,9%.

Peces y crustáceos crecieron, pero los moluscos se desplomaron

Al analizar la producción por grupo de especies, los peces mostraron un desempeño positivo. En mayo aumentaron 8,7% en comparación con igual mes de 2025 y acumulan un alza del 15,2% en lo que va del año.

Los crustáceos protagonizaron la mayor recuperación, con un salto interanual de 1.191,7% durante mayo. En el acumulado entre enero y mayo, el incremento alcanzó el 19,4%.

En contraste, los moluscos registraron el peor desempeño del período. Su producción se redujo 95,8% respecto del mismo mes del año pasado, aunque el acumulado anual todavía refleja una leve mejora del 2,2%.

Qué especies explicaron la caída del índice

El informe del INDEC también detalla la incidencia de cada grupo sobre la evolución del índice general. Los peces aportaron 3,5 puntos porcentuales positivos a la variación interanual del IPI pesquero, mientras que los crustáceos sumaron una incidencia favorable de 27,9 puntos.

En cambio, los moluscos fueron el principal factor que explicó el retroceso del indicador, con una incidencia negativa de 55,7 puntos porcentuales.

Cómo evolucionaron los desembarques por tipo de embarcación

En cuanto a la actividad de la flota pesquera, los desembarques realizados por buques fresqueros crecieron 23,1% en mayo frente al mismo mes de 2025. No obstante, entre enero y mayo acumulan una baja del 5%.

La situación fue diferente para los buques congeladores, cuyos desembarques retrocedieron 38,5% en la comparación interanual de mayo. A pesar de ello, en el acumulado de los primeros cinco meses del año registran un incremento del 14,1%.

En conjunto, la pesca marítima presentó una contracción interanual del 29%. Dentro de ese resultado, los desembarques de buques fresqueros tuvieron una incidencia positiva de 3,6 puntos porcentuales, mientras que los realizados por buques congeladores explicaron buena parte de la caída, con una incidencia negativa de 32,6 puntos porcentuales sobre el índice del sector.