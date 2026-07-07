El conmovedor relato del gol de Enzo Fernández de Gustavo Kuffner de la Selección Argentina

La Selección Argentina avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras dejar en el camino 3 a 2 a Egipto, en un partido infartante. Entre varias situaciones que quedarán guardadas de la noche histórica de Atlanta, una de ellas fue el relato que realizó Gustavo Kuffner del gol de Enzo Fernández, el del tanto definitivo para la “Albiceleste”.

El encuentro a los africanos tuvo un final épico y las gargantas de más de 47 millones estallaron tras el tanto del jugador del Chelsea a los 93 minutos, luego de ir perdiendo 2 a 0, y una que sobresalió fue la Kuffner, reconocido relator del canal DSports, que dejó en evidencia todo su conocimiento futbolístico y emoción a flor de piel en el tercer gol argentino.

El festejo desaforado de Lionel Messi en el empate de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Lionel Messi anotó un gol fundamental para la remontada de la Selección Argentina, que encaminó la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, y lo gritó como nunca lo hizo en toda su carrera. Después de recibir la asistencia de Gonzalo Montiel y soltar un zurdazo furioso para vencer al arquero Mostafa Shobeir Oufa, el capitán de la 'Albiceleste' salió corriendo hacia uno de los córners festejando y saltando con mucha emoción.

Esta celebración no fue casual: Argentina sufrió durante gran parte del partido y llegó a estar dos goles por debajo en el marcador. Tras el descuento de Cristian Romero, el tanto de la 'Pulga' en el minuto 83 del encuentro reavivó la ilusión de la clasificación a pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni no habían jugado un buen partido; una vez consumada la victoria, Messi se emocionó hasta las lágrimas y sus compañeros lo levantaron por el aire para reconocerle que, incluso a sus 39 años, sigue siendo emblema y referente de la selección.

Tras el agónico triunfo ante Egipto, el técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, expresó su emoción en las entrevistas posteriores. Tras estar dos goles abajo, los capitaneados por Lionel Messi se pusieron 3-2 en el final del encuentro, que los depositó en cuartos de final de la Copa del Mundo.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado, que grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir", afirmó, emocionado, el técnico argentino en una de las entrevistas posteriores, que no pudo finalizar por la emoción.