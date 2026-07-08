El bosque patagónico encantado rodeado de lengas nativas, esculturas de madera y paisajes nevados

En el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz, un sendero rodeado de lengas nativas, esculturas de madera y paisajes nevados se convirtió en uno de los paseos más singulares de la Patagonia. Se trata del Bosque de los Duendes, ubicado en la localidad de Río Turbio, un circuito gratuito que durante el invierno adquiere un aspecto que recuerda a los escenarios de los cuentos de fantasía.

El recorrido combina naturaleza y arte mediante decenas de figuras talladas en madera que representan duendes y otros personajes mitológicos. El paseo se encuentra muy cerca del Centro de Ski Valdelén, por lo que muchos visitantes aprovechan la misma escapada para conocer ambos atractivos.

¿Cómo es el Bosque de los Duendes de la Patagonia argentina?

El Bosque de los Duendes es el único parque escultórico de este tipo en la provincia de Santa Cruz. A lo largo del sendero aparecen esculturas realizadas sobre troncos y madera de lenga, además de puentes, pasarelas y pequeños miradores que acompañan el recorrido del arroyo Santa Flavia.

Durante el invierno, las nevadas transforman el paisaje y cubren tanto los árboles como las esculturas, generando un escenario que atrae a familias, aficionados a la fotografía y turistas que recorren la Patagonia austral. El circuito presenta una dificultad baja, por lo que puede realizarse caminando y sin necesidad de experiencia previa en trekking.

Además del entorno natural, el paseo busca poner en valor la identidad local mediante intervenciones artísticas. En 2025, el municipio incorporó un nuevo cartel tallado en madera de lenga en el ingreso al bosque para mejorar la señalización y reforzar la propuesta turística del lugar.

A unos 285 kilómetros de Río Gallegos, para llegar en auto desde la capital santacruceña es necesario tomar la Ruta Nacional 40 hasta el acceso a la ciudad y luego continuar por la Ruta Provincial 20, camino que conduce al Centro de Ski Valdelén.