Reabrió el gobierno de Estados Unidos después del cierre más grande de su historia

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una ley que pone fin al cierre más largo del gobierno en la historia de Estados Unidos, horas después de que la Cámara de Representantes votara a favor de reanudar la asistencia alimentaria interrumpida, pagar a cientos de miles de trabajadores federales y reactivar un sistema de control del tráfico aéreo paralizado. La Cámara, controlada por los republicanos, aprobó el paquete por 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de Trump, que en gran medida mantuvo unido a su partido frente a la vehemente oposición de los demócratas de la Cámara de Representantes, enojados porque el prolongado pulso iniciado por sus colegas del Senado no arrancó un acuerdo para prorrogar los subsidios federales al seguro médico.

La firma de Trump al proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado a principios de semana, hará que los trabajadores federales paralizados por el cierre de 43 días vuelvan a sus puestos de trabajo a partir del jueves, aunque no está claro con qué rapidez se reanudarán todos los servicios y operaciones del Gobierno. "No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir", dijo Trump en el Salón Oval durante una ceremonia de firma nocturna que aprovechó para criticar a los demócratas. "Esta no es forma de dirigir un país".

El acuerdo amplía la financiación hasta el 30 de enero, lo que deja al Gobierno federal en la senda de seguir sumando unos 1,8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares. "Me siento como si acabara de vivir un episodio de Seinfeld. Acabamos de pasar 40 días y todavía no sé cuál era el argumento", dijo el representante republicano David Schweikert, de Arizona, comparando la gestión del cierre del Congreso con las desventuras de una popular comedia de situación estadounidense de los años noventa. "Realmente pensé que esto sería como 48 horas: la gente tendrá su momento, tendrán un momento para una rabieta, y volveremos al trabajo". Y añadió: "¿Qué ha pasado ahora que la rabia es política?"

El fin del cierre ofrece cierta esperanza de que los servicios cruciales para el transporte aéreo en particular tengan algo de tiempo para recuperarse con la crítica ola de viajes de las vacaciones de Acción de Gracias a solo dos semanas de distancia. El restablecimiento de la ayuda alimentaria a millones de familias, mediante los cupones de comida, también puede hacer hueco en los presupuestos domésticos para gastar a medida que la temporada de compras navideñas avanza a toda marcha. También significa el restablecimiento en los próximos días del flujo de datos sobre la economía estadounidense procedentes de los principales organismos estadísticos. La ausencia de datos había dejado a los inversores, los dirigentes monetarios y los hogares en la oscuridad sobre la salud del mercado laboral, la trayectoria de la inflación y el ritmo del gasto de los consumidores y el crecimiento económico en general.

Sin embargo, es probable que algunas lagunas en los datos sean permanentes, después de que la Casa Blanca anunciara que es posible que nunca se publiquen los datos sobre empleo e índice de precios al consumo correspondientes al mes de octubre. Según las estimaciones de muchos economistas, el cierre restó más de una décima de punto porcentual al producto interior bruto en cada una de las aproximadamente seis semanas de interrupción, aunque se espera que la mayor parte de esa pérdida de producción se recupere en los próximos meses.

Sin promesas en sanidad

La votación se produjo ocho días después de que los demócratas ganaran varias elecciones de alto nivel que muchos en el partido consideraron que reforzaban sus posibilidades de conseguir una prórroga de las subvenciones al seguro médico, que expiran a finales de año. Mientras que el acuerdo establece una votación de diciembre sobre los subsidios en el Senado, el presidente Mike Johnson no hizo tal promesa en la Cámara.

La representante demócrata Mikie Sherrill, que la semana pasada fue elegida como próxima gobernadora de Nueva Jersey, se pronunció en contra del proyecto de ley de financiación en su último discurso en la Cámara de Representantes antes de renunciar al Congreso la próxima semana, alentando a sus colegas a enfrentarse al Gobierno de Trump. "A mis compañeros: No dejen que este cuerpo se convierta en un sello rojo ceremonial de un Gobierno que quita la comida a los niños y arranca la asistencia sanitaria", dijo Sherrill. "Al país: manténganse fuertes. Como decimos en la Marina, no abandonenel barco".

Con información de Reuters