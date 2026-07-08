Cortes de tránsito en Belgrano por obras: cuándo y cómo serán los desvíos

Cortes de tránsito en Belgrano por obras: cuándo serán y cómo serán los desvíos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que durante los próximos días habrá cortes programados de tránsito en el barrio de Belgrano debido al avance de las obras del Paso Bajo Nivel Anillo La Pampa y de un nuevo paso peatonal. Las restricciones afectarán distintos accesos de la avenida Lugones y la avenida Cantilo.

Los trabajos incluyen la construcción de una cañería pluvial, intervenciones sobre la nueva pasarela peatonal del Puente Labruna y el avance del futuro paso bajo nivel, una obra que busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en uno de los sectores con mayor tránsito de la Ciudad.

Habrán cortes en Belgrano por la construcción del Paso Bajo Nivel Anillo La Pampa.

Cuándo y cuáles serán los cortes y desvíos

Durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio, entre las 8 y las 18, permanecerán cerradas la salida de la avenida Lugones hacia Udaondo y la conexión con Cantilo y Ciudad Universitaria.

Como alternativa, quienes circulen por Lugones podrán salir previamente por la bajada hacia la avenida Del Libertador, continuar por General Paz y luego tomar la avenida de Los Ombúes para retomar el recorrido.

Desde la Ciudad aclararon que estas tareas no afectarán el acceso al Puente Labruna desde Campos Salles, que permanecerá habilitado para quienes necesiten conectar la avenida Del Libertador con la Costanera.

Además, el sábado 11 de julio, entre las 12 y las 14, estará cerrado el ingreso a Lugones desde Campos Salles. En ese caso, los automovilistas podrán ingresar por el acceso desde la avenida Del Libertador hacia General Paz o continuar hasta la avenida de Los Ombúes.

Por otra parte, a partir del lunes 13 de julio se implementará un corte total de la colectora de la avenida Cantilo, desde la avenida Costanera Rafael Obligado hacia el norte, hasta el acceso a Puerto Pibes. La medida responde al avance de las obras del Paso Bajo Nivel Anillo La Pampa.

Durante esa etapa, el tránsito será desviado por la avenida Costanera Rafael Obligado para luego continuar por la avenida Intendente Guiraldes y reincorporarse nuevamente a la colectora de la avenida Cantilo. Según informaron desde el gobierno porteño, los desvíos estarán debidamente señalizados para facilitar la circulación mientras duren los trabajos.