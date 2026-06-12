De zoológico a ecoparque: cuál será el nuevo cambio que hará el Gobierno de la Ciudad y excluirá a millones de argentinos.

El Gobierno de la Ciudad hará una importante modificación en el Ecoparque, exzoológico de la Ciudad. De ahora en más cobrará entrada a un sector: los turistas y quienes no vivan en la Capital Federal. Según informaron desde el ente gubernamental, se trata de una política en pos de priorizar a los porteños, quienes continuarán teniendo ingreso gratuito.

"Los vecinos que tengan domicilio en la Ciudad seguirán teniendo acceso gratuito, igual que los menores de 12 años, mayores de 65 y personas con discapacidad. Y además del pase gratis, contarán con un acceso exclusivo para agilizar el ingreso", aclararon a través de su canal de comunicación. Por su parte, argentinos y residentes en el país que no vivan en la Ciudad deberán pagar una entrada general de $9.871. "A los extranjeros se les cobrará $19.741 y si son menores de 12 años, $15.793", sumaron.

El Gobierno de la Ciudad comenzará a cobrar entrada a quienes no vivan en la capital federal.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, declaró sobre la medida: "Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad". Por su parte, Ramiro Reyno, titular del predio expresó: "Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental. El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo".

Cómo funciona el ecoparque de la Ciudad

El ecoparque se encuentra en lo que era el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. En el presente es el hogar de casi 4 mil animales, entre los que se encuentran ejemplares heridos, huérfanos o víctimas del tráfico ilegal. Asimismo, el predio conserva especies que estaban en cautiverio durante la existencia del zoo y que no pueden regresar a la vida salvaje.

Sobre el trabajo de los especialistas, comparten: "Ya son 15 los programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que trabajan en la investigación y cría en aislamiento humano de especies amenazadas para reintroducirlas en sus hábitats naturales y fortalecer sus poblaciones".

Por otro lado, "el predio donde funcionó el ex Jardín Zoológico de Buenos Aires desde 1888 hasta 2016 cuenta con 42 edificios patrimoniales que reflejan la arquitectura clásica de cada uno de los países de origen de las especies que los habitaban", describen desde el Gobierno de la Ciudad.