Patricia Bullrich vuelve a tomar distancia de la Casa Rosada y en la previa a la primera reunión de mesa política sin Manuel Adorni planteó reparos a la estrategia que analiza el karinismo de reflotar las listas colectoras. La negativa de la jefa de bloque libertario en el Senado arrastra a algunos aliados, quienes también cuestionan ese capítulo de la reforma electoral. La exministra tampoco participará de la vigilia oficial en Tucumán.

“Deforma el sistema electoral”, planteó hoy en su ingreso al Congreso ante un grupo de medios cuando le preguntaron por las colectoras. Implica una nueva diferenciación de la línea trazada en la mesa chica del gobierno de Javier Milei. “Es llevar una parte de las PASO a la misma elección”, describió. La negociación por ese punto está en el despacho de Diego Santilli, recientemente promovido como Jefe de Gabinete y con amplio apoyo de los Gobernadores cuya voluntad desemboca en los votos de los bloques dialoguistas. La idea es apoyada y promovida por Karina Milei, quien ejecuta la estrategia electoral libertaria para 2027.

Las colectoras son la opción que surgió en el seno de la mesa karinista para garantizar la reelección de Javier Milei. Este es un nuevo punto de desencuentro entre la exministra y la hermanísima después de un sinnúmero de desplantes por el sostenimiento a Adorni. En ese contexto, Bullrich decidió no asistir a las actividades oficiales por el 9 de Julio en Tucumán.

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A la medianoche, en el marco de la vigilia por el 210º aniversario de la Independencia Argentina, se entonará el Himno Nacional Argentino frente a la Casa Histórica de la Independencia y el Presidente brindará unas palabras para dar inicio a la conmemoración del 9 de Julio con todo el gabinete, Gobernadores diputados y senadores. “Quieren hablar de política, hablen con mi hermana”, dejó en claro Milei con Luis Majul. Enfrentarse a la estrategia electoral es enfrentarse a Karina.

"El tema electoral está muy discutido. No queremos que haya PASO, es caro y no compite nadie contra nadie”, ratificó Bullrich en alineamiento con la ofensiva planteada para eliminar la instancia de votación en agosto. El nuevo punto de discordia son las colectoras.

Detrás de este movimiento se encuentra la tensión que enfrenta a ambas por el control del Senado. La Secretaria General de la Presidencia ya avanzó con la intervención del bloque libertario. Bullrich conserva su influencia sobre el arco de aliados antiperonistas con el que suma 44 senadores. “El grupo de los 44” es determinante para aprobar las leyes del Ejecutivo. Aún si una parte del oficialismo responde a las órdenes de Karina Milei, los bloques federales, el PRO y el radicalismo confían en la dirigente multipartidaria.

Este miércoles se escuchó al jefe de bloque radical, Eduardo Vischi y a su par del PRO, Martin Goerling Lara, rechazar la propuesta de reflotar las colectoras en línea con el posicionamiento bullrichista. “La colectora no es un condicionante, a medida que tenemos los proyectos los sacamos, para tratar temas nosotros tenemos que convencer a otros porque necesitamos 37 votos”, advirtió Bullrich.

Con esta posición, llegará a la reunión de mesa política dónde cara a cara con Karina expondrá la oposición mayoritaria que está construyendo en el Senado ante la diagonal que trazó la Rosada para seducir a los Gobernadores.