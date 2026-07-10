las refinanciaciones de préstamos se duplicaron en los últimos seis meses y alcanzaron el nivel más alto desde que existen registros.

El deterioro en la capacidad de pago de los hogares llevó a un número creciente de familias a renegociar sus deudas con los bancos para obtener plazos más extensos o reducir el costo de los intereses. De acuerdo con datos del Banco Central (BCRA), las refinanciaciones de préstamos se duplicaron en los últimos seis meses y alcanzaron el nivel más alto desde que existen registros.

El incremento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales motivó a varias entidades financieras a lanzar programas específicos para clientes con dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Entre ellas se encuentra el Banco Nación, que implementó planes diferenciados para quienes presentan atrasos de entre uno y tres meses y para aquellos con deudas superiores a los 90 días. Iniciativas similares también fueron impulsadas por el Banco Provincia, el Banco Ciudad y las entidades provinciales de Santa Fe y Córdoba, que ofrecen distintas alternativas para reestructurar pasivos.

El último Informe de Estabilidad Financiera del BCRA confirma que las refinanciaciones vienen creciendo de manera sostenida desde fines de 2024, especialmente entre los créditos destinados a las familias.

Actualmente, los préstamos renegociados representan el 3,2% del stock total de financiamiento otorgado a los hogares. Un año atrás, esa participación era 2,3 puntos porcentuales menor y, si se compara con octubre de 2025, cuando alcanzaba el 1,6%, el volumen de refinanciaciones prácticamente se duplicó.

Según la serie estadística difundida por la autoridad monetaria, se trata del porcentaje más elevado desde 2010. Hasta ahora, los máximos se habían registrado durante 2019 y en los meses de la pandemia, cuando las refinanciaciones apenas superaron el 1% del total de préstamos.

El Banco Central atribuyó este comportamiento a una utilización cada vez más frecuente de este mecanismo por parte de las familias para aliviar la carga financiera.

La deuda sigue presionando sobre los ingresos

En su informe, el organismo también analizó la capacidad de pago de los hogares. Si bien el ritmo de crecimiento del peso de las deudas sobre los ingresos mostró una desaceleración durante el primer cuatrimestre de 2026, los niveles continúan siendo elevados en términos históricos.

Las estimaciones oficiales indican que en abril el pago mensual de capital e intereses equivalía al 24,1% de la masa salarial, al 16,9% de la masa salarial ampliada —que incorpora ingresos adicionales, como prestaciones sociales— y al 4,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

El BCRA explicó que este comportamiento responde a una combinación de factores. Mientras el monto destinado al pago de préstamos permaneció prácticamente estable en términos reales entre octubre y abril, los ingresos de referencia registraron una leve caída, lo que mantuvo elevada la presión del endeudamiento sobre la economía de los hogares.

Crece el endeudamiento promedio de las personas

El informe también muestra que el nivel de deuda por persona aumentó con fuerza durante los últimos dos años, impulsado por la expansión del crédito.

En el caso de los llamados "deudores comunes", es decir, quienes mantienen obligaciones tanto con bancos como con entidades financieras no bancarias, el pasivo promedio se multiplicó por 2,7 y alcanzó los $5,6 millones únicamente dentro del sistema bancario. Si se incorporan las deudas con otras entidades de crédito, el promedio asciende a $7 millones por persona.

Por su parte, quienes poseen financiamiento exclusivamente bancario duplicaron su deuda promedio en ese mismo período hasta llegar a $4,8 millones.