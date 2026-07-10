Con sede confirmada: furor con el festival porteño que será el gran encuentro del folklore

El Parque de la Ciudad se prepara para recibir a República Folklore, un festival que promete ser un gran hito para la música de raíz folklórica en Buenos Aires. Durante el 21 y 22 de noviembre, más de 50 grupos y solistas subirán a tres escenarios para ofrecer doce horas de música cada día, en un evento que reunirá tanto a artistas emergentes como a figuras consagradas del género.

El festival surge en un momento donde el folklore goza de un renovado impulso en la ciudad. Nuevos discos como Latinaje de Cazzu y La vida era más corta de Milo J, entre otros, acercan esta tradición a la escena urbana y latinoamericana. Además, artistas porteños como Nahuel Pennisi y Maggie Cullen ganan cada vez más terreno, acompañados por ciclos virales en redes sociales que difunden la música folklórica.

Los organizadores destacan que “el folklore es identidad, pertenencia y una de las expresiones culturales más profundas del país”. Por eso, República Folklore ofrecerá una programación diversa que recuerda a festivales tradicionales como Cosquín o la Fiesta del Chamamé, pero con un enfoque renovado y contemporáneo.

Entre los artistas jóvenes que estarán presentes se cuentan Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Juanjo Abregú, Gauchos Of The Pampa —cuyo guitarrista Juan Gigena Ábalos es nieto de Vitillo Ábalos y también toca en Ciro y los Persas—, la revelación jujeña Wara Calpanchay, la uruguaya Catherine Vergnes y la violinista Malena Garnica, entre otros talentos que aportan frescura y diversidad.

Por su parte, las leyendas y grandes referentes del folklore nacional no faltarán. Soledad, Los Nocheros, Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Tekis, Teresa Parodi, Los Manseros Santiagueños, Los de Imaguaré y Chaqueño Palavecino encabezan la grilla, junto con otros artistas de larga trayectoria como Peteco Carbajal, Tomás Lipán, Dúo Coplanacu y Cuti y Roberto Carabajal.

El nuevo festival porteño reunirá 50 grupos y solistas, el 21 y el 22 de noviembre

Todos los detalles de República Folklore

Además, habrá espacio para artistas con varios años de experiencia que forman parte del folklore porteño, como Lázaro Caballero, Los Tabaleros, La Callejera, Ahyre, Facundo Toro, Orozco-Barrientos, Diableros Jujeños, Néstor Garnica y Mariana Carrizo, quienes enriquecerán la propuesta musical del encuentro.

El evento no se limita a la música: también incluirá una amplia oferta gastronómica, experiencias interactivas, una feria de artesanías y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones. En el mismo predio donde en 2024 se realizó la última edición del Buenos Aires Trap, ahora resonarán zambas, chacareras, carnavalitos, tonadas, chayas y chamamés.

Los creadores de República Folklore remarcan que “el Folklore es una forma de encontrarse, es el saber popular que se transmite de generación en generación, las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y las costumbres que acompañan la vida cotidiana de millones de argentinos”, una invitación clara a sumarse a esta celebración única.