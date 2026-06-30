Con entradas gratis: el espectáculo en la ciudad de Buenos Aires clave para los amantes del folklore

El Ballet Folklórico Nacional celebra su 36.° aniversario con una función completamente gratis en la que se presentarán adaptaciones de clásicos de la música popular argentina. El espectáculo será en el Palacio Libertad, y es ideal para los amantes del folklore que buscan hacer algo diferente.

Así será el espectáculo del Ballet Folklórico Nacional: cómo adquirir las entradas

El espectáculo será este miércoles 1 de julio desde las 18 hs en la Sala Argentina del Palacio Libertad. Con dirección de Glenda Casaretto y subdirección de Fernando Muñoz, el show contará con diferentes cuadros folklóricos y es totalmente gratis, pero con cupo limitado.

Los interesados pueden retirar hasta dos entradas por persona en la Boletería del Palacio Libertad (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.

Ballet Folklórico Nacional se presenta este miércoles 1 de julio

El Ballet Folklórico está integrado por bailarines de diferentes provincias del país y por un equipo artístico-técnico de destacados profesionales en iluminación, escenario, vestuario, sonido, utilería y multimedia.

El detalle de la función especial del Ballet Folklórico Nacional

Espulgasueños

Música: A mi compadre, Dúo Nuevo Cuyo / Póngale por las hileras, Los trovadores de Cuyo / Don Agustín, Los arrieros puntanos / Sabores cuyanos, Rodolfo Páez Oro / El correcto, Guitarras cuyanas.

Coreografía: Jimena Visetti, Manuel Visetti.

Asesoramiento coreográfico: Eduardo Virasoro.

A mis viejos

Música: “A mis viejos” (Aníbal Troilo).

Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath.

Asistencia artística: Eduardo Virasoro.

Rezonga Bandoneón (estreno noviembre 2025)

Fragmentos: Quejas de bandoneón (Sexteto Mayor) / Zita (Astor Piazzolla) / Quejas de Bandoneón (Osvaldo Pugliese) / Bandoneón (Astor Piazzolla).

Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath.

Asistencia artística: Eduardo Virasoro.

Diseño y realización de vestuario femenino: María Ontiveros.

Buenos Aires adiós

Música: “Buenos Aires me voy” (Alfredo Ábalos y Rubén Juárez).

Coreografía: Jimena Visetti, Manuel Visetti.

Estampas del Litoral

“La calandria”

Música: “Madrecita” (Antonio Tarragó Ros).

Coreografía: Gabriela Ávalos.

“Raíz Litoral”

Música: Trío Cocomarola y Raúl Barboza.

Coreografía: Soledad Diz y Alfredo Ribalta.

Asistencia coreográfica: Eduardo Virasoro.

Diseño y realización de vestuario femenino: María Ontiveros.

Homenaje al Ballet Folklórico Nacional

Juegos pampeanos y Malambo