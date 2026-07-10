El universo de la música ciudadana se vio conmovido por un extenso y agudo análisis que el cantor Guillermo Fernández compartió desde su perfil oficial de Instagram. El artista utilizó la icónica obra "Cafetín de Buenos Aires", escrita en 1948 por Enrique Santos Discépolo, no como una simple pieza del cancionero popular, sino como un verdadero testamento lírico de una época y una matriz social que generaba identidad desde abajo en la Buenos Aires de la inmigración.

Fernández rescató el valor de ese santuario de mármol de los años 50 como una escuela de vida frente a la crisis de empatía que atraviesa la sociedad actual. En su lectura del poema discepoliano, el intérprete destacó la potencia de la frase cumbre "Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja", que convierte al café en un refugio emocional que garantiza amparo y pertenencia.

Luego, el cantor recordó cómo el poema arranca con la imagen del pibe con la "ñata contra el vidrio" mirando desde la exclusión, para luego integrarse a esa "mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas". "En este cafetín la pobreza no era motivo de desprecio, sino un lazo de amistad que allí se forjaba, un valor supremo", reflexionó, ponderando además la emblemática frase "me diste en oro un puñado de amigos", donde la sabiduría se adquiría entre las charlas reflexivas, el juego y las mesas que, al nunca preguntar, facilitaban el silencio para la introspección.

Sin embargo, el punto más álgido de la publicación de Fernández radicó en su cruce directo entre la poética del tango y la filosofía contemporánea para describir la tragedia de nuestro tiempo, marcada por el individualismo y la pérdida de la presencia colectiva. El vocalista advirtió que el espacio de encuentro de la mítica mesa de café ha sido colonizado por el teléfono celular, degradando el diálogo filosófico a una "ingesta de odio inducido en redes sociales".

Guillermo Fernández es uno de los exponentes más importantes del tango argentino.

Para respaldar su postura, Guillermo Fernández citó al célebre filósofo surcoreano Byung-Chul Han, señalando que sin la presencia física del otro, la comunicación se degenera y las relaciones humanas son reemplazadas por una mera conexión digital. "Nos cambiaron el calor de la comunidad por la frialdad de un dispositivo para inducirnos dogmas y manejar nuestros deseos a voluntad", denunció con preocupación el artista, trazando un paralelo entre la resignación estoica y el destino compartido del pasado frente al egoísmo actual.

Una elección urgente entre la empatía y el odio

Hacia el final de su descargo, el referente tanguero planteó un fuerte dilema ético y cultural para las nuevas generaciones, invitando a sus seguidores a realizar un balance urgente sobre el rumbo de los lazos sociales y los consumos culturales cotidianos.

"¿Estuvo bueno el cambio? Tenemos que elegir y rápido entre ese modelo de sociedad de 1950 con empatía, amor, sentido colectivo, filosofía, arte e intelecto impulsado por la lectura y las charlas con amigos, o esta sociedad de hoy donde los mensajes de odio nos avasallan", interpeló Fernández.

El mensaje del cantor concluyó con un llamado a recuperar el control de las interacciones humanas y la conciencia de clase, asegurando que transformar la realidad actual "está en nuestras manos". Con "Cafetín de Buenos Aires" como bandera, Fernández cerró su publicación reivindicando al tango como la memoria viva del alma colectiva, el amor y la empatía.