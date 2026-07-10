El Mundial 2026 también se vive fuera de las canchas: Lionel Messi lidera un sorprendente ranking en Chile y supera ampliamente a Cristiano Ronaldo.

Mientras el Mundial 2026 mantiene al planeta pendiente de cada partido, Lionel Messi continúa ampliando su legado lejos de las canchas. En Chile, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el nombre más elegido por los padres para sus hijos, un fenómeno que refleja el impacto cultural del rosarino y que vuelve a demostrar que su influencia trasciende los títulos, los goles y los récords deportivos.

No hace falta levantar una copa para seguir haciendo historia. En medio de la fiebre por la Copa del Mundo, el mejor jugador del mundo volvió a convertirse en protagonista, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al fútbol. Según los registros oficiales del Registro Civil chileno, es el nombre más elegido entre los recién nacidos vinculados a figuras del deporte durante el último año y medio.

Los datos muestran que desde enero de 2025 fueron inscriptos más de 10.000 niños con nombres inspirados en futbolistas de renombre internacional. Dentro de esa lista, Messi lidera con una ventaja abrumadora: 4.085 bebés fueron registrados con el nombre Lionel, una cifra que lo coloca muy por encima del resto de las estrellas que disputan la Copa del Mundo.

El fenómeno incluso fue más allá del nombre de pila. Un total de 45 familias decidió registrar directamente a sus hijos con el nombre Messi, una muestra del enorme impacto que el capitán argentino genera en toda la región.

La estadística confirma que el rosarino continúa siendo una referencia para millones de personas, incluso en un país donde históricamente existió una fuerte rivalidad futbolística con la Selección Argentina.

Messi también le gana la pulseada a Cristiano Ronaldo

La histórica comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo también encontró un nuevo capítulo fuera de las canchas. En Chile, el argentino volvió a imponerse ampliamente sobre el portugués. Mientras Lionel fue elegido en 4.085 oportunidades, el nombre Ronaldo apareció en 2.208 registros y Cristiano apenas alcanzó las 341 inscripciones.

La diferencia refleja la enorme popularidad que mantiene el capitán argentino después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y mientras continúa escribiendo nuevos capítulos en el Mundial 2026.

El presente deportivo también alimenta ese fenómeno. Messi llega como uno de los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo y volvió a ser determinante con la camiseta albiceleste, lo que mantiene vigente la admiración de miles de familias alrededor del continente.

El Mundial 2026 también inspira a los padres chilenos

La pasión por el Mundial 2026 también quedó reflejada en otros nombres que crecieron durante los últimos meses. Entre los futbolistas que siguen compitiendo sobresale Harry Kane, figura de Inglaterra y uno de los goleadores del certamen. Su nombre fue elegido para 1.923 recién nacidos, mientras que otras 85 familias optaron directamente por Kane.

También aparece Jude Bellingham, una de las grandes figuras del Real Madrid y de la selección inglesa. En su caso, 199 niños fueron registrados como Jude, aunque solamente dos recibieron el apellido Bellingham como nombre.

La lista demuestra que el rendimiento dentro de la cancha suele trasladarse rápidamente a las preferencias de miles de padres, especialmente cuando se trata de jugadores que brillan en la máxima cita del fútbol mundial.

Mbappé, Haaland y Yamal también aparecen entre los elegidos

Detrás de Messi y Cristiano aparecen otras estrellas del fútbol internacional que también lograron instalarse entre los nombres elegidos en Chile. El francés Kylian Mbappé, una de las principales figuras de Francia y candidato permanente al Botín de Oro, suma 972 niños llamados Kylian, mientras que dos familias eligieron directamente Mbappé.

Más atrás figura Erling Haaland. El goleador noruego inspira a 83 familias que optaron por Erling, mientras que otras 14 eligieron Haaland.

Otro caso llamativo es el de Lamine Yamal. El joven talento español tuvo mayor éxito con su apellido que con su nombre: 177 bebés fueron registrados como Yamal, mientras que solo dos recibieron el nombre Lamine.

También aparece el marroquí Achraf Hakimi, cuyo apellido fue utilizado en seis oportunidades y su nombre Achraf solo una vez.

La ley chilena permite nombres originales, aunque con límites

El auge de nombres relacionados con figuras del fútbol también encuentra respaldo en la legislación chilena.

El sistema permite una amplia libertad para que los padres elijan cómo llamar a sus hijos. Sin embargo, existen restricciones destinadas a proteger a los menores de nombres considerados ofensivos, ridículos o que puedan generarles perjuicios en el futuro.

Gracias a esa normativa pueden registrarse nombres inspirados en deportistas, artistas o personajes públicos, siempre que no vulneren esos principios básicos.

El antecedente que volvió a hacerse viral

La actual fiebre por Lionel Messi también reavivó una historia que se hizo famosa hace algunos años. En 2022 nació en Chile un niño llamado Griezmann Mbappé, una decisión tomada por sus padres, de origen boliviano, aprovechando la particular coincidencia entre sus apellidos, Chambi y Pacaje, con los de las estrellas francesas.

Aquella curiosidad volvió a circular durante el Mundial 2026 y demuestra cómo el fútbol puede influir incluso en decisiones tan personales como el nombre de un hijo.