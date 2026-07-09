Cuánto gana un empleado bancario en julio 2026: el salario que cobran

Bancarios: el monto que se cobra de aumento

Los empleados bancarios perciben en julio una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero. La mejora contempla un incremento del 2,1%, correspondiente a la inflación de mayo, y eleva nuevamente los ingresos de una de las actividades mejor remuneradas del país.

El acuerdo alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de la actividad y actualiza tanto los salarios remunerativos como los conceptos no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Cuánto gana un empleado bancario en julio de 2026

Tras la última recomposición salarial, el esquema de ingresos quedó conformado de la siguiente manera:

Salario básico inicial: $2.368.759,48.

$2.368.759,48. Participación en las ganancias (ROE): $68.473,44.

$68.473,44. Salario inicial total: $2.437.232,92.

La participación en las ganancias constituye uno de los componentes distintivos del convenio bancario y se suma al salario básico para conformar el ingreso mensual de los trabajadores que recién ingresan a la actividad.

Salarios con aumento en julio

El aumento alcanza a todo el convenio

La actualización salarial acordada entre el gremio y las entidades financieras comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales, normales y habituales.

Esto incluye:

Salarios remunerativos.

Conceptos no remunerativos.

Adicionales convencionales.

Adicionales no convencionales.

Participación en las ganancias.

De esta manera, el incremento impacta sobre toda la estructura salarial del convenio colectivo.

Cuánto aumentaron los bancarios en 2026

Con la actualización correspondiente a mayo, que se cobra durante este período, los trabajadores bancarios acumulan un incremento del 14,7% respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025.

Según informó la Asociación Bancaria, ese porcentaje acompaña la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año, en línea con la política de revisiones mensuales que mantiene el sindicato. El objetivo del esquema es evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.

Bancarios: el monto que cobran de aumento

Bono por el Día del Bancario: de cuánto será

El acuerdo paritario también actualizó el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre.

El monto mínimo quedó establecido en:

Bono por el Día del Bancario: $2.111.667,14.

No obstante, desde el sindicato aclararon que ese valor no es definitivo y volverá a ajustarse si durante los próximos meses se acuerdan nuevas actualizaciones salariales. Al mantenerse atado a la evolución de las paritarias, el bono podría incrementarse nuevamente antes de su pago.

Cómo sigue la paritaria bancaria

La negociación salarial de 2026 continúa bajo un esquema de revisiones mensuales, mediante el cual la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias actualizan los salarios en función de la inflación.

Este mecanismo permite que los haberes acompañen la evolución de los precios y evita la necesidad de esperar revisiones anuales para recomponer los ingresos. Con el último aumento, el salario inicial de un empleado bancario supera los $2,43 millones mensuales, mientras que el bono por el Día del Bancario ya supera los $2,1 millones, consolidando al sector entre los de mayores remuneraciones dentro del empleo formal en Argentina.