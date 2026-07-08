DT Ouahbi no quiere elogios prematuros, quiere el título mundial para Marruecos

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Marruecos

Marruecos no va a perder el tiempo con elogios prematuros sobre su trayectoria en el Mundial ‌antes de su ‌partido de cuartos de final contra Francia, y cualquier balance se hará al final de la competencia, dijo el miércoles el seleccionador Mohamed Ouahbi.

El partido del jueves es una revancha de la semifinal del Mundial de 2022, cuando Francia puso fin a la histórica trayectoria ​de Marruecos en ⁠Qatar, pero esta vez los norteafricanos ya no ‌son el equipo revelación, sino una selección ⁠segura de sí misma que ⁠aspira al título.

"Haremos balance al final del torneo", dijo Ouahbi en una rueda de prensa. "No voy a decir nada ⁠ahora porque aún podemos llegar más lejos. No ​vamos a hacer caso a quienes ‌digan: 'Lo que han hecho hasta ‌ahora es maravilloso'".

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"Francia es favorita, pero haremos todo lo ⁠posible por ganar mañana y clasificarnos para las semifinales", dijo Ouahbi. "No me gusta esa sensación de 'hemos hecho bien en llegar hasta aquí y todo lo ​demás es ‌un extra'. No, el extra es ganar el Mundial. Así es como hemos llegado hasta aquí y llegaremos más lejos".

Francia, campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, se impuso ⁠por la mínima a Paraguay en octavos de final con una ajustada victoria por 1-0 gracias a un penal de Kylian Mbappé. El capitán de Francia ha marcado siete goles en el torneo, uno menos que el argentino Lionel Messi.

Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola conforman ‌una de las líneas de ataque más peligrosas que se han visto jamás en un Mundial.

Marruecos superó con facilidad la fase de grupos, antes de eliminar a Países Bajos y a la coanfitriona Canadá, y confirmar así ‌su condición de serio aspirante al título.

"No es una cuestión de cualidades", dijo Ouahbi. "La selección marroquí está evolucionando, al igual ‌que Francia. La ⁠clave es disputar el partido sin remordimientos. Hay cosas que mejorar mañana. Tenemos que ​dar el 2.000% y no pensar que lo que hemos hecho hasta ahora no está mal".

Con información de Reuters