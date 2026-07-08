Un periodista mexicano destrozó a Feinmann tras sus dichos.

Eduardo Feinmann generó un enorme repudio entre los mexicanos, luego de su deleznable frase contra ellos y su cultura en una de sus más recientes aparición en vivo y en directo.

"Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto", expuso el reconocido periodista previo al duelo entre el país norteamericano e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026. "La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo... Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Y menos en fútbol, que la verdad son de madera", concluyó.

Eduardo Feinmann fue sumamente criticado por sus dichos sobre México.

La categórica respuesta de un periodista mexicano

Lejos de quedar en la nada, hasta la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió. De entre las réplicas más contundentes que obtuvo, una de ellas destacó por haber sido desde el marco del pleno respeto hacia la Argentina, por parte de un conocido trabajador de prensa de ese país.

"Esto no tiene que ver con el fútbol, hay una rivalidad entre ambas naciones que es futbolística, pero de ahí a decir que odiamos y detestamos a los argentinos me parece una estupidez y una falta de respeto gigante", expuso el comunicador, en un clip que se viralizó rápidamente en las redes sociales, sobre todo luego de la amenaza posterior: "Desde esta trinchera, desde esta silla, voy a hacer todo lo posible para que este mensaje le llegue a tus jefes, le llegue a la gente que es dueña del canal en donde tú trabajas, en donde te dan la oportunidad de hablar con un micrófono, para que sepan la calidad de persona que eres".

"Tú sí eres un tipo detestable, tú no representas al pueblo argentino. No quieres pronunciar mi nombre, ni yo el tuyo, pero este tipo de personas no deben de estar en los medios de comunicación", prosiguió, para luego recordarle: "Hay muchos compatriotas que vienen aquí a pedir trabajo y se les dá, se los recibe con los brazos abiertos".

En esa misma línea, comentó: "Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y te tratan muy bien, el pueblo argentino no es como este imbécil e impresentable". "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, voy a dar con el nombre de tus jefes y yo personalmente voy a hacer que te corran de ese espacio donde trabajas. No voy a permitir que ofendas al pueblo mexicano", completó.