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Los mejores descuentos y promociones en autos 0km en julio 2026

Conocé las ofertas, descuentos y planes de financiación que presentan las principales automotrices para este mes.

08 de julio, 2026 | 20.34

En un mercado automotor que sigue siendo desafiante en Argentina, las principales marcas lanzaron sus promociones y planes de financiación para julio de 2026. Chevrolet, Honda y Renault encabezan la lista con propuestas que buscan atraer a los consumidores, aunque con condiciones y beneficios diferentes.

Chevrolet destacó su crecimiento del 4,7% en el primer semestre de 2026, en un mercado que cayó un 9,9%. Para celebrar, ofrece tasas de financiación del 0% con plazos que varían según el modelo: hasta 24 meses para Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic; 18 meses para Spin, S10, Montana, Trailblazer y Captiva PHEV; y 12 meses para la nueva Silverado y el Spark 100% eléctrico. Además, permite diferir la primera cuota hasta 60 días en varias líneas.

Otras marcas con importantes descuentos y promociones en 0km

Honda mantiene congelados los precios de toda su gama durante julio y suma nuevos valores promocionales, además de ampliar la financiación a tasa 0% hasta 24 meses, cuando antes solo era a 12. Por ejemplo, el Civic HEV se mantiene en un precio promocional de USD 49.900, mientras que la CR-V EXL bajó a USD 65.800, incluyendo accesorios bonificados y servicios de mantenimiento sin cargo.

Renault por su parte continúa con una gama renovada y ofrece múltiples opciones de financiación con tasa 0% para modelos como Boreal Evolution, Arkana, Duster y entre otros vehículos, con montos que llegan hasta los $30.000.000 según el plazo. Además, mantiene tasas preferenciales para otros modelos y beneficios especiales en Plan Rombo, su sistema de ahorro digital, que incluye descuentos y sorteos para sus clientes.

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También Renault ofrece descuentos escalonados para servicios de mantenimiento en la red oficial, con hasta un 25 por ciento de descuento en servicios entre los 30.000 y 100.000 km, y promociones en cambio de amortiguadores y correas de distribución. Los precios de algunos servicios, como el cambio de aceite y pastillas de freno, se presentan desde $83.505 y $112.590 respectivamente.

Por otro lado, Stellantis, a través de sus marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot, Citroën y DS, mantiene variadas campañas con tasas de financiación 0% y diferentes montos máximos, sumando también créditos UVA para plazos extendidos. Por ejemplo, Fiat ofrece hasta $28.000.000 a 18 meses para modelos como Cronos y Toro, y un crédito UVA a 36 meses para toda la gama.

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La oferta de Peugeot incluye una tasa 0% hasta 24 meses y financiación hasta $40.000.000 para el modelo 2008, mientras que Citroën y DS cuentan con condiciones similares, con tasas bajas y planes UVA. Leapmotor también se suma con promociones a tasa 0% y créditos UVA para toda su gama.

El Chevrolet Onix es uno de los que se destaca por su plan de financiación.

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