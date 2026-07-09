Paritarias encargados de edificio en julio 2026: cuánto ganan y el salario que cobran

Cuánto cobran encargados de edificio en julio

Los encargados de edificios comenzaron a cobrar en julio con una nueva escala salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y las cámaras empleadoras del sector.

La actualización salarial rige para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 e incorpora modificaciones tanto en los salarios básicos como en los adicionales previstos por el convenio.

El acuerdo busca recomponer los ingresos del sector mediante un esquema que combina la incorporación de sumas fijas al básico, un incremento porcentual y un nuevo adicional remunerativo mensual.

Salarios con aumento en julio

Cómo se compone el aumento de julio

El nuevo esquema salarial contempla tres modificaciones principales:

Incorporación de sumas al básico. Se incorporan $50.000 al salario básico de la cuarta categoría para el personal de jornada completa. Para el resto de las categorías, la incorporación es de $25.000 de manera proporcional.

Se incorporan al salario básico de la cuarta categoría para el personal de jornada completa. Para el resto de las categorías, la incorporación es de de manera proporcional. Aumento del 2,1%. Una vez incorporadas esas sumas al básico, se aplica un incremento del 2,1% sobre los salarios de mayo de 2026. La actualización también impacta sobre los adicionales previstos en el convenio.

Una vez incorporadas esas sumas al básico, se aplica un incremento del sobre los salarios de mayo de 2026. La actualización también impacta sobre los adicionales previstos en el convenio. Nuevo adicional remunerativo. El acuerdo establece una suma remunerativa mensual de $30.000 para los trabajadores de jornada completa, que se liquida de forma proporcional para quienes cumplen jornadas reducidas.

Cuánto gana un encargado de edificio en julio de 2026

La nueva escala salarial establece los siguientes salarios básicos:

Encargado permanente con vivienda

1° Categoría: $1.173.930

2° Categoría: $1.125.017

3° Categoría: $1.076.103

4° Categoría: $978.275

Encargado permanente sin vivienda

1° Categoría: $1.348.432

2° Categoría: $1.292.247

3° Categoría: $1.236.063

4° Categoría: $1.123.693

Mayordomo sin vivienda

1° Categoría: $1.396.203

2° Categoría: $1.338.028

3° Categoría: $1.279.853

4° Categoría: $1.163.503

Otras categorías

Intendente (todas las categorías): $1.638.992

Personal de vigilancia nocturna: $1.202.729

Ayudante de media jornada (1° categoría): $674.216

Estos valores corresponden al salario básico de convenio y constituyen el piso salarial para cada categoría.

Encargados de edificio: cuánto cobran por cada categoría

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Además del salario básico, los encargados de edificios perciben distintos adicionales previstos por el convenio colectivo, que incrementan el ingreso mensual.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Plus por retiro de residuos.

Adicional por clasificación de residuos.

Plus por limpieza de cocheras.

Mantenimiento de jardines.

Cuidado de piscinas.

Antigüedad.

Otros adicionales específicos según las tareas desempeñadas.

Como el incremento del 2,1% también alcanza a estos conceptos, el ingreso final de cada trabajador puede ser significativamente superior al salario básico.

Cómo impacta el acuerdo en las expensas

La actualización salarial también tiene incidencia sobre los costos de los consorcios. El salario del encargado representa uno de los principales componentes de las expensas mensuales y, según especialistas del sector, puede explicar entre el 40% y el 60% de los gastos comunes de un edificio.

Por ese motivo, el nuevo acuerdo paritario podría reflejarse en las próximas liquidaciones de expensas, ya que el aumento de los básicos y de los adicionales incrementa el costo laboral de los consorcios.

La nueva escala salarial rige para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 y forma parte de la política de actualizaciones periódicas acordadas entre el gremio y las cámaras empleadoras para acompañar la evolución de la inflación durante 2026.